MotoGp – Cal | che burlone! Lo scherzo di Crutchlow a Cecchinello in Austria è tutto da

MotoGp – Valentino Rossi e Crutchlow sorridenti a Brno : il Dottore si congratula con Cal per uno spot pubblicitario [VIDEO[ : Valentino Rossi a Brno si congratula con Cal Crutchlow per un simpatico spot con una dolce bambina I piloti della MotoGp salutano Brno: i campioni delle due ruote hanno disputato il Gp della Repubblica Ceca, domenica, vinto da Andrea Dovizioso, per poi tornare in pista ieri per una giornata di test. Tornando alla gara di domenica, è sicuramente da elogiare Valentino Rossi, che all’ultima curva è riuscito a superare Cal Crutchlow e ...

MotoGp - uno strano modo di complimentarsi : Marquez sferra un… calcio nel sedere a Dovizioso [VIDEO] : Il pilota spagnolo ha scherzato con Dovizioso, dandogli un calcio nel sedere subito dopo essere scesi dalle rispettive moto Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese si impone dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez. Un duello all’ultimo ...

MotoGp – La felicità di Dovi - il filo di amarezza di Lorenzo e i calcoli di Marquez : le parole dei primi tre nel parco chiuso : Dovizioso, Lorenzo e Marquez hanno espresso le proprie sensazioni dopo il Gp di Brno, concluso con una splendida doppietta della Ducati Una vittoria che mancava da dieci anni a Brno per la Ducati, riuscita a centrare addirittura una doppietta con Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. AFP/LaPresse Una prestazione maiuscola quella del pilota italiano, che tiene a bada il compagno di squadra e Marc Marquez, indiavolato negli ultimi giri a ...

MotoGp – Crutchlow esilarante - Cal interrompe l’intervista di Dovizioso : “hai tagliato la pista” : Cal Crutchlow interrompe l’intervista di Andrea Dovizioso: simpatico siparietto dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della ...

MotoGp – Marquez - il caldo e la pole di Dovizioso : “Andrea è stato mostruoso” : Marc Marquez positivo e fiducioso dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della Repubblica Ceca di domani. Ottimo ...

MotoGp - confermato il calendario dei test 2018/2019 : Mentre i piloti sono in pista per il decimo GP della stagione a Brno dietro le quinte si lavora già per preparare il 2019 con il calendario dei test invernali per tutte le classi che, dall'anno ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca : Marquez - niente cali di tensione : Lo stress da rientro non sembra colpire Marc Marquez: da quando è in MotoGP il pilota spagnolo ha vinto in 4 occasioni su 5 sia la gara precedente la pausa estiva che quella successiva, a ...

MotoGp - Marquez : "A Brno nessun calcolo - i rivali corrono" : Il Motomondiale e la caccia a Marc Marquez ripartono da Brno. A tre settimane dal GP di Germania sono 46 i punti che dividono il leader iridato spagnolo della Honda da Valentino Rossi, il più vicino ...

MotoGp – Marquez - la vittoria al Sachsenring e quel paragone calcistico : “io Messi e Valentino Cristiano? Ecco cosa dico” : Marc Marquez euforico dopo la sua nona vittoria consecutiva al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo il Gp di Germania Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il ...

MotoGp - GP Germania 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana al Sachsenring : Il Mondiale MotoGP ripartirà in questo weekend dal Sachsenring con il GP di Germania 2018. Si preannuncia grande spettacolo sul catino tedesco dove Marc Marquez sembra imbattibile ma attenzione a Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo che proveranno a impensierirlo. L’appuntamento di Assen ha messo in mostra le grandi doti di guida del campione del mondo in carica e sull’asfalto tedesco proverà a far valere la propria ...

