MotoGp Austria | Dovizioso | «La prima fila mi soddisfa»

MotoGp Austria - lo sfogo di Rossi : "La peggior crisi tecnica della Yamaha dal 2013" : Il Dottore: "Frustrante, da oltre un anno facciamo sempre gli stessi discorsi". I vertici di Iwata si scusano con lui e Vinales

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live - Dovizioso : "sono soddisfatto" (Gp Austria 2018) : Diretta MotoGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Austria 2018 a Zeltweg Spielberg: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:13:00 GMT)

MotoGp – Clamoroso al Red Bull Ring - colpo di scena al debrief Yamaha dopo le qualifiche del Gp d’Austria : Sorprendente colpo di scena al Red Bull Ring all’apertura del debrief Yamaha post qualifiche del Gp d’Austria: ecco quanto accaduto Weekend amaro, amarissimo, al Red Bull Ring per i piloti Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno faticato sin dalle prime sessioni di prove libere del Gp d’Austria, con un problema tecnico per il Dottore e importanti difficoltà sul bagnato. Oggi il grande disastro: Vinales e Rossi ...

MotoGp Austria - Dovizioso : «Sorpreso dal mio tempo» : SPIELBERG - Marquez contro le Ducati, il leitmotiv del Gp d'Austria continua per tutto il weekend. Andrea Dovizioso partirà dalla seconda posizione, ma non si parla di beffa: 'Mi spiace solo non aver ...

MotoGp Austria - Lorenzo : «Buon terzo tempo» : SPIELBERG - Un'altra giornata positiva per la Ducati al termine delle qualifiche del Gp d'Austria. Dietro la pole di Marc Marquez, strappata a Dovizioso per 2 soli millesimi, si piazzano tre moto di ...

MotoGp - Austria : Marquez in pole davanti a Dovizioso e Lorenzo : Il fuoriclasse spagnolo della Honda ha dato il via ad un grandissimo Q2 insieme ad Andrea Dovizioso che ha sfiorato la pole facendo venire i brividi al campione del mondo in carica. La Ducati si ...

MotoGp – Valentino Rossi e le difficoltà in Q2 : il gesto del Dottore ai meccanici durante le qualifiche in Austria [VIDEO] : Il gesto di Valentino Rossi ai box Yamaha durante la Q1 per spiegare ai suoi uomini il problema riscontrato in pista Giornata deludente in casa Yamaha oggi al Red Bull Ring: le qualifiche del Gp d’Austria non hanno regalato grandi soddisfazione al team di Iwata, con Maverick Vinales che domani partirà dall’11ª casella in griglia di partenza e Valentino Rossi che non è riuscito a superare la Q1, fermandosi quindi in 14ª ...

MotoGp Austria - Lorenzo : «Contento della terza posizione» : SPIELBERG - La pole è mancata per un nulla, ma portare tre moto nelle prime quattro posizioni deve dare segnali sicuramente incoraggianti alla Ducati in vista della gara di domenica. In prima fila con ...

MotoGp Austria 2018 - Dovizioso : "Marquez? Bastardo... Ci ha preso gusto" : Dovizioso, secondo a due millesimi nelle qualifiche della Motogp, promette: "Se non piove andrà meglio". Soddisfatto Lorenzo, terzo: "E' un bel momento". Il capolista punta a una gara di testa: "Se c'...

MotoGp Austria 2018 : Marquez in pole - Dovizioso secondo e Rossi quattordicesimo - : Insomma, dopo la Honda di Marquez ci sono tutte e tre le Ducati ufficiali in fila, pronte ad attaccare il Campione del Mondo in carica. Aspetto che fa già presagire ad una gara categoria "da non ...

MotoGp : Austria - Marquez in pole : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Marc Marquez ha ottenuto la pole del Gp d'Austria classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Honda, leader del mondiale, ha preceduto di due millesimi la Ducati ufficiale di Andrea ...

MotoGp – Marquez in pole - Valentino Rossi lontanissimo : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Marc Marquez davanti a tutti al Red Bull Ring: la griglia di partenza del Gp d’Austria E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Austria: lo spagnolo della Honda ha beffato per soli due millesimi Andrea Dovizioso, secondo davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Quarto tempo in qualifica al Red Bull Ring per Danilo Petrucci, mentre le Yamaha continuano a non sorridere, con Vinales 11° e Valentino Rossi che non è riuscito a ...

MotoGp Austria - griglia di partenza : pole per Marquez d'un soffio - Rossi 14° : SPIELBERG - Le qualifiche della MotoGp lanciano un messaggio chiaro in vista della gara di domani: per la vittoria tutto porta a pensare che sarà una sfida a tre fra Marc Marquez e le Ducati di Andrea ...

MotoGp Austria - griglia di partenza : Marquez in pole per 2 millesimi - Rossi 14° : SPIELBERG - Si rinnova la sfida fra Marquez e le Ducati. E' quanto emerge dalle qualifiche della MotoGp, anche in vista della gara di domenica: i giochi per la vittoria, con tutta probabilità, saranno ...