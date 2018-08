Moto3 | GP Austria 2018 | risultati e classifica qualifiche Pole di Marco Bezzecchi

Moto3 - la prima volta di Bezzecchi in pole position : ma cos’ha fatto Martin?! È secondo in Austria a 5 giorni dall’operazione : La pole position del Gp d’Austria va a Marco Bezzecchi, al Red Bull Ring il pilota italiano poleman per la prima volta in carriera La qualifica di Moto3, iniziata su asfalto umido al Red Bull Ring, si conclude sull’asciutto per i piloti della classe 125. È Marco Bezzecchi a segnare per la prima volta in carriera la pole position. Al Red Bull Ring è spettacolo del pilota italiano, che l’anno prossimo passerà alla classe di ...

LIVE Moto3 - GP Austria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Austria di Moto3. Sulla pista del Red Bull Ring ci sarà grande battaglia in qualifica per assicurarsi una buona posizione in vista di una gara che potrebbe risultare decisiva nella lotta per il titolo. Dopo la corsa saltata da Jorge Martin a causa della frattura del radio della mano sinistra, la classifica del Mondiale si è accorciata notevolmente ed ora i primi ...

Moto3 - GP Austria 2018 - prove libere 3. Marco Bezzecchi vola sul bagnato davanti a Canet e Binder : Marco Bezzecchi (KTM Redox) domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto3. Come nel caso della FP2 è la pioggia a farla da padrone al Red Bull Ring, con meno intensità di quanto visto ieri, ma con costanza che non ha permesso di vedere il vero potenziale di moto e piloti. Il pilota riminese ha gestito nel migliore dei modi la sua moto chiudendo con un ottimo 1:43.753, distanziando lo spagnolo Aron Canet ...

Moto3 - GP Austria. Libere 2 : Masia è il più veloce - Bezzecchi 2° : Bezzecchi sorride, finalmente. Dopo la prova di Brno, buona per la classifica iridata, meno per il risultato in gara, il pilota romagnolo è partito con un altro passo in Austria. veloce nei due turni, ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica prove libere 2. John McPhee timbra il miglior tempo davanti a Marco Bezzecchi : La seconda sessione di prove libere della Moto3 del GP di Austria è stata condizionata dalla pioggia, che è iniziata a scendere sul Red Bull Ring pochi minuti dopo il via, forzando tutti i piloti a rientrare ai box. La lotta si è concentrata quindi tutta negli ultimi minuti, quando con la pista praticamente asciutta tutti hanno potuto spingere al massimo. Il miglior tempo è stato timbrato dal britannico John McPhee sulla KTM (CIP – Green ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jaume Masiá il più veloce. Bezzecchi secondo - Martin è 23° : Jaume Masiá è il migliore delle prove libere 1 del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il pilota della KTM (Bester Capital Dubai) ha fermato il cronometro in 1’37″218 confermando quanto la moto Austriaca vada forte su questo tracciato. Una pista “Stop&Go“, come viene definita in gergo, fatta di accelerazioni e frenate importanti in cui il motore è fondamentale. Lo spagnolo ha preceduto ...

LIVE Moto3 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3. Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di tornare a correre dopo Brno. Una fetta importante di questo round si deciderà sulle possibilità di vedere in sella alla Honda del Team Gresini Jorge Martin, infortunatosi nel corso delle prove libere dell’appuntamento ceco. Sarà importante il ...

Moto3 – Jorge Martin ritrova il sorriso in Austria : arriva l’ok dei medici per le Fp1 : Jorge Martin ha l’ok dei medici: il pilota spagnolo di Moto3 torna in pista ad una settimana dall’infortunio di Brno Jorge Martin ritrova il sorriso in Austria, dopo la terribile caduta della settimana scorsa a Brno. Lo spagnolo è stato costretto a saltare il Gp della Repubblica Ceca a causa della frattura al radio sinistro procuratasi durante la prima sessione di prove libere della gara di Brno. Martin è tornato in Spagna, ...

Moto3 - per Martìn domani controlli medici in Austria : TORINO - Controllo medico domani in Austria per Jorge Martìn. L'annuncio è stato fatto sul profilo Twitter del team Del Conca Gresini. Il pilota spagnolo della Moto3 potrebbe quindi scendere in pista ...

Moto3 - GP Austria 2018 : tornerà Jorge Martin? Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio provano ad approfittarne : Il Mondiale Moto3 è pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di Jorge Martin. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimana Austriaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è ...