Moto3 | Bezzecchi passa alla classe di mezzo | sarà un pilota della KTM

Dalla Moto3 alla Moto2 : Marco Bezzecchi in pista l'anno prossimo con Tech3 KTM : E' ufficiale: Marco Bezzecchi fa il grande salto passando Dalla Moto3 alla Moto2. Il prossimo anno scenderà in pista nella classe di mezzo con la KTM di Tech3, come confermato ufficialmente dal pilota ...

Moto3 - GP Austria. Libere 2 : Masia è il più veloce - Bezzecchi 2° : Bezzecchi sorride, finalmente. Dopo la prova di Brno, buona per la classifica iridata, meno per il risultato in gara, il pilota romagnolo è partito con un altro passo in Austria. veloce nei due turni, ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica prove libere 2. John McPhee timbra il miglior tempo davanti a Marco Bezzecchi : La seconda sessione di prove libere della Moto3 del GP di Austria è stata condizionata dalla pioggia, che è iniziata a scendere sul Red Bull Ring pochi minuti dopo il via, forzando tutti i piloti a rientrare ai box. La lotta si è concentrata quindi tutta negli ultimi minuti, quando con la pista praticamente asciutta tutti hanno potuto spingere al massimo. Il miglior tempo è stato timbrato dal britannico John McPhee sulla KTM (CIP – Green ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jaume Masiá il più veloce. Bezzecchi secondo - Martin è 23° : Jaume Masiá è il migliore delle prove libere 1 del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il pilota della KTM (Bester Capital Dubai) ha fermato il cronometro in 1’37″218 confermando quanto la moto Austriaca vada forte su questo tracciato. Una pista “Stop&Go“, come viene definita in gergo, fatta di accelerazioni e frenate importanti in cui il motore è fondamentale. Lo spagnolo ha preceduto ...

Moto3 - GP Austria 2018 : tornerà Jorge Martin? Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio provano ad approfittarne : Il Mondiale Moto3 è pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di Jorge Martin. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimana Austriaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Bezzecchi di nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa! : Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca (qui la cronaca della gara). Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin, assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di Bezzecchi è ora di tre lunghezze sul pilota del team Gresini, che ieri è stato operato e potrebbe saltare anche la gara dell’Austria, in programma ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Fabio Di Giannantonio - FINALMENTE! Prima vittoria in carriera a Brno! Bezzecchi leader del Mondiale! : FINALMENTE! Fabio Di Giannantonio trionfa nel GP della Repubblica Ceca e si prende la tanto agognata Prima vittoria della carriera. Stavolta nessuna penalità a fine gara, come a Le Mans, ha potuto togliergli la gioia di salire sul gradino più alto del podio. È stata la solita gara della Moto3, emozionante, incerta fino all’ultimo, con sorpassi e controsorpassi da cuore in gola: da questa corrida è uscito trionfatore Diggia, che ha ...

LIVE Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : occasione per gli italiani senza Martin - ma serve la rimonta per Bezzecchi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Si preannuncia una gara appassionante sul circuito di Brno, dove i centauri della minima cilindrata sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e controsorpassi, regalando così un grande spettacolo. Qualifiche, come anche la gara, prive del leader del Mondiale Jorge Martin, caduto nel corso dei turni di prove libere e polso fratturato per ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Gabriel Rodrigo il più veloce davanti a Kornfeil e Di Giannantonio. Molto attardato Bezzecchi : Gabriel Rodrigo ha staccato il miglior tempo delle terze prove libere del GP di Repubblica Ceca grazie ad un ultimo giro di simulazione qualifica in cui ha sfruttato al meglio la scia di Aron Canet, il quale ha chiuso in settima piazza dopo essere stato in testa per lunghi tratti della sessione. Il pilota ceco Jakub Kornfeil ha ottenuto la seconda posizione a meno di un decimo di ritardo da Rodrigo con un giro in cui non ha usufruito della scia ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : il duello Martin-Bezzecchi riprende a Brno. L’italiano vuol rispondere allo spagnolo : Dopo una pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale 2018 torna protagonista a Brno (Repubblica Ceca), sede del decimo round del campionato iridato. Nella minima cilindrata (Moto3) la situazione è molto serrata nelle prime due posizioni: sono solo sette le lunghezze che separano il nostro Marco Bezzecchi dallo spagnolo Jorge Martin, leader della graduatoria a quota 130 punti. Al giro di boa dell’annata la situazione sembra ristretta ...

Moto3 Sachsenring - Martin non sbaglia e trionfa; Bezzecchi ottimo 2° : è a -7 : Come in prova, anche in gara si è lottato solo per il secondo posto: troppo veloce Jorge Martin, troppa grande il vantaggio che può gestire. La tattica è stata chiara: per metà gara ha amministrato ...