Mostrai la mia gamba per convincere i No vax

(Di sabato 11 agosto 2018) di Carlo Borsani*Caro direttore,anni fa, quand'ero assessore regionale alla Sanità della Regione Lombardia, ricevetti un'associazione di genitori che mi chiesero di eliminare le vaccinazioni: non dissi nulla, mi alzai dalla poltrona, girai intorno alla scrivania e mi posi di fronte a loro. Alzai poi il pantalone della miadestra chenella sua magrezza ed insufficiente muscolatura dovute agli esiti di una poliomelite avuta nel 1949 a 4 anni. Non ci fu più bisogno di parlare, si alzarono ci salutammo cortesemente e li accompagnai alla porta. Poco tempo dopo il 1949 venne scoperto il Sebin e grazie a quel vaccino oggi, come afferma l'Organizzazione mondiale della sanità, la poliomelite è quasi completamente scomparsa nel mondo. Perché Le scrivo tutto ciò? Perché mi auguro che i partiti presenti in Regione ed in particolare quelli del centrodestra, usino il cervello e la ...