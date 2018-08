"Mostrai la mia gamba per convincere i No vax" : di Carlo Borsani*Caro direttore,anni fa, quand'ero assessore regionale alla Sanità della Regione Lombardia, ricevetti un'associazione di genitori che mi chiesero di eliminare le vaccinazioni: non dissi nulla, mi alzai dalla poltrona, girai intorno alla scrivania e mi posi di fronte a loro. Alzai poi il pantalone della mia gamba destra che mostrai nella sua magrezza ed insufficiente muscolatura dovute agli esiti di una poliomelite avuta nel 1949 ...