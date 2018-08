Mostra Nazionale del Cavallo | le novitá

First Man è il film di apertura della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia : First Man (titolo italiano: Il primo uomo) diretto da Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dalla Universal Pictures, è il film di apertura, in Concorso, della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. L’annuncio della prima mondiale del film ...

75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – Manila Grace sponsor ufficiale : In occasione della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Manila Grace rinsalda il suo legame con la settima arte rivestendo per la prima volta il ruolo di sponsor Il cinema racconta nuove storie, che servono alle persone per potersi immaginare, sognare, riflettere. Nel cinema si trovano le emozioni di tutti e i nostri desideri di essere altrove, di indossare i panni di altri protagonisti, che non sono così distanti da noi: ...

Oculus : “Home After War” e il nuovo episodio di “SPHERES” debuttano alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia : Oculus è felice di annunciare che il progetto Home After War: Returning to Fear in Fallujah realizzato dai Creators Lab di VR for Good e il nuovo episodio di SPHERES (l'ultimo in ordine di uscita, ma il primo della serie) l'debutteranno alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ad agosto. Per il secondo anno consecutiva il Festival ha aggiunto una vera e propria categoria VR alla sua selezione ufficiale, diMostrando il suo ...

Il maestro Cesareo alla Mostra internazionale "Marcinelle 262" : Il modicano Cesareo esporrà in Belgio insieme ad altri 90 artisti di fama mondiale. La mostra ricorda l'incidente avvenuto in miniera nel 1956