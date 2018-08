Morto Cesare De Michelis | critico col fiuto del bestseller

ilgiornale

: Addio a Cesare De Michelis, editore eccezionale e studioso raffinato - lucfontana : Addio a Cesare De Michelis, editore eccezionale e studioso raffinato - Agenzia_Ansa : Morto Cesare #DeMichelis, presidente della #Marsilio - Corriere : Morto l’editore Cesare De Michelis -

(Di sabato 11 agosto 2018) Mi piaceva considerarlo un uomo fortunato, non certo per sminuirne gli evidentissimi meriti personali ma perché nell'ambiente intellettuale guai e lamenti sovrabbondano e conoscere un letterato-editore capace di dichiarare una biografia felice mi allargava il cuore.Già nascere a Dolo suona di buon auspicio: paese ameno della riviera del Brenta, pullulante di ville patrizie, a metà strada fra le due straordinarie città in cui si svolse gran parte della non ordinaria vita diDe, ossia Padova, dove fu professore universitario di letteratura italiana fino al 2013, e Venezia, dove fu editore (anche dei miei libri) fino a ieri. In verità i genitori abitavano in laguna, la madre decise di partorire fuorisede nell'ospedale dello zio primario ma non importa, Dolo resta un ottimo inizio. Dunque bisogna parlare del clan De, ricco di fosforo e stimoli e libri da molte ...