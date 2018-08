Domenica 'nera'; ventenne Morso da vipera è grave - coppia colpita da fulmine a La Salle e tanti incidenti stradali : Giornata di superlavoro, quella di Domenica 5 agosto, per il soccorso 118 in Valle d'Aosta. L'incidente più grave nella vallata di Clavalité, a Fenis, dove un ventenne valdostano è stato morso da una ...

Morso da vipera - 20enne in rianimazione/ Ultime notizie Aosta : sarebbe stato colpito sul volto : Aosta, Morso da vipera: 20enne in rianimazione. Ultime notizie: il giovane sarebbe stato colpito sul volto. Trasferito in elisoccorso all'ospedale Parini: la prognosi è riservata.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:46:00 GMT)

Concei - Morso di vipera : turista soccorsa con l'elicottero : Concei. Intervento dell'elisoccorso poco prima di mezzogiorno nella zona di Concei, in valle di Ledro, per una persona morsa da una vipera. Si tratta di una donna tedesca, che ha dato l'allarme al 112,...

Il Morso di una vipera : le prime cose da fare : Cosa fare se si viene morsi da una vipera? Da qualche anno in Italia è scattato un vero e proprio allarme a causa della presenza di questi rettili che possono risultare molto pericolosi. Solitamente il morso della vipera non è letale, ma è necessario agire tempestivamente, quando si viene attaccati, per evitare danni e rischi per la salute. Soprattutto nei casi in cui ad essere morso è un bambino è importante mantenere la calma e mettere in atto ...

Bimbo di 9 anni Morso da una vipera mentre gioca nella pineta : salvato per un soffio : La gita alla Brussa di Caorle rischia di trasformasi in tragedia per un bambino di Breda di Piave morso da una vipera. Il Bimbo di 9 anni domenica ha passato la domenica nella località naturalistica ...