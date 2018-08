Monsanto condannata a risarcire il giardiniere malato di cancro

ilgiornale

: Usa: la multinazionale #Monsanto condannata a risarcire con 289 milioni di dollari un malato di cancro. L'uomo usav… - Agenzia_Ansa : Usa: la multinazionale #Monsanto condannata a risarcire con 289 milioni di dollari un malato di cancro. L'uomo usav… - repubblica : Usa, Monsanto condannata a risarcire 290 milioni di dollari a malato di cancro [news aggiornata alle 02:52] - Agenzia_Italia : Usa: #Monsanto condannata a risarcire un giardinere malato di cancro. È la prima volta -

(Di sabato 11 agosto 2018) Una giuria californiana ha ordinato al gigante chimicodi pagare quasi 290 milioni di dollari per non aver avvertito che un diserbante poteva causare il.La multinazionale di biotecnologie agrarie ora si trova nei guai. Dewayne Johnson, infatti, ha denunciato l'azienda affermando che un suo prodotto usato come erbicida ha contribuito a farlo ammalare di un tumore rivelatosi terminale. Dewayne, custode di siti scolastici nella zona di San Francisco, aveva utilizzato l'erbicida dellanel suo lavoro e aveva sviluppato un'eruzione cutanea nel 2014, all'età di 42 anni, con la successiva diagnosi di un linfoma non-Hodgkin, un tumore che copisce i globuli bianchi. Da qui è iniziata la battaglia legale che è finita con un risarcimento milionario.Ma lanon ci sta, respinge le accuse e annuncia che ricorrerà all'appello: "La giuria ha sbagliato". I legali della ...