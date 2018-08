Monsanto condannata a pagare 290 milioni di dollari a un giardiniere ammalato di cancro

La Monsanto condannata per l'uso del glifosato. Ma la Ue lo autorizza per 5 anni : Non solo la politica e la giustizia si dividono riguardo la «sentenza» sul diserbante ma anche il mondo scientifico non ha un parere unanime sugli effetti provocati dal glifosato. Il glifosato è ...

