Monsalto dovrà risarcire 290mln dollari

San Francisco.Il tribunale ha condannato la multinazionale di biotecnologie agrarie Monsanto a un risarcimento danni di circa$ ad un giardiniere Usa che si è ammalato di cancro. Per i giudici l'azienda non ha segnalato la pericolosità dell'erbicida "Roundup". All'uomo, 46 anni,è stato diagnosticato 2 anni fa un linfoma incurabile.Ha utilizzato il diserbante, il cui principio attivo è il glifosato, per due anni. E' E' stato celebrato un processo veloce perché alla parte lesa resta poco da vivere.annuncia ricorso.(Di sabato 11 agosto 2018)