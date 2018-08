MODRIC ALL' INTER? AS | RESTA AL REAL MADRID Ultime notizie | il croato ha già

Dalla Spagna sono sicuri : MODRIC resta al Real Madrid e rinnova : "As" e "Marca" scommettono sulla permanenza del croato nella capitale spagnola, ma i tifosi dell'Inter continuano a sognare grazie a qualche indizio social

Luka MODRIC all'Inter - Perisic fa sognare i tifosi : 'Chi manca ora?'. E il croato... : Mentre a Madrid si gioca la partita decisiva per il futuro di Luka Modri , a Milano c'è qualcuno che alimenta le speranze dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha postato su Instagram la foto del ...

Inter - buon clima nella squadra : primo allenamento per Vrsaljko… aspettando il colpo MODRIC [FOTO] : 1/9 ...

MODRIC ALL'INTER : OGGI IL VERTICE/ Ultime notizie - incontro con Perez : i tifosi chiedono aiuto ai croati : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: è il giorno della verità per il croato che OGGI incontra il presidente del Real Madrid, Perez. Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara - via libera a MODRIC all’Inter? : Modric INTER- Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica Onda Cero, il Real Madrid ha trovato l’Accordo per l’acquisto dal Bayern Monaco di Thiago Alcantara. Perez libera Modric per l’Inter? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara, via libera a Modric ...

Milinkovic Savic alla Juventus?/ Ultime notizie : il destino del serbo legato a MODRIC e Pjanic : Milinkovic Savic alla Juventus? Ultime notizie: il destino del serbo legato a Modric e Pjanic, ecco l'incastro che può portare Sergej a Torino dalla Lazio(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Capello dice tutto : dalla Juve di CR7 al Milan 'serio' e MODRIC tra Inter e Real : CR7 ALLA Juve - 'Con Cristiano Ronaldo alla Juventus si torna a parlare del campionato italiano nel mondo. Negli anni Ottanta e Novanta, rappresentammo il top. Ci siamo persi e non siamo stati capaci ...

Inter - è il MODRIC-day : intanto 'scompare' dalle foto ufficiali del Real Madrid : In casa Real Madrid si vivrà il Modric-day, incontri e decisioni importanti per il futuro del croato che Interessano da vicino anche l'Inter E' arrivato il tanto atteso Modric-day, i tifosi dell'...

Inter - è il MODRIC-day : intanto “scompare” dalle foto ufficiali del Real Madrid : In casa Real Madrid si vivrà il Modric-day, incontri e decisioni importanti per il futuro del croato che Interessano da vicino anche l’Inter E’ arrivato il tanto atteso Modric-day, i tifosi dell’Inter fremono per conoscere l’esito del faccia a faccia tra il calciatore del Real Madrid ed il presidente dei blancos Florentino Perez. Oggi andrà in scena l’incontro con gli agenti del croato, i quali chiederanno al ...

MODRIC all'Inter - Perez : 'giocatore incedibile'/ Ultime notizie : venerdì l'incontro con il Real Madrid : Modric all'Inter, Ultime notizie: Luka vuole i nerazzurri, braccio di ferro con Perez? Slitta a domani l'incontro con il presidente del Real Madrid...