Modica | bar espone foto di Mussolini | cliente avvisa i carabinieri che la rimuovono

Vespero Musicale : arte Barocca in musica a Modica : Prende il via oggi, 20 luglio, a Modica il Festival Vespero musical l'arte Barocca in musica. Sono otto gli appuntamenti musicali.

Modica - furto di un portafoglio in un bar : Polizia denuncia 70enne : La Polizia di Stato di Modica denuncia un 70enne Modicano per furto di un portafoglio in un bar tabacchi. Incastrato dalle telecamere.

Modica - luci accese a San Bartolo Addolorata Mola : accese le luci della San Bartolo – Addolorata Mola a Modica, lunedì sera. Lo annuncia in una nota il sindaco Ignazio Abbate.

Modica - aperto l'ufficio GAL Terra Barocca : Ha aperto i battenti l'ufficio GAL Terra Barocca a Modica. La sede nell'ex Convento del Carmine in piazza Matteotti. aperto dal lunedì al venerdì.

Ragusa - bando per gestione stadio Vincenzo Barone di Modica : Pubblicato bando per manifestazione interesse gestione stadio ‘Vincenzo Barone’ di Modica. I dettagli sul sito Istituzionale dell'Ente.