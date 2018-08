Milano Trasporti M5 | entro l’autunno il progetto di fattibilità

Trasporti - presentata a Milano la fiera "World Routes 2020" : ... soprattutto, costituisce un punto di partenza imprescindibile per lo sviluppo dell'intera economia italiana che da sempre riconosce la Regione Lombardia, e la Città di Milano, tra i centri ...

Trasporti - la metro di Milano diventa contactless : la prima in Italia : A Milano la metropolitana diventa contactless. Da oggi infatti i cittadini potranno accedere pagando direttamente il biglietto al tornello con la propria carta di credito, con lo smartphone o con lo smartwatch, su cui sia stata prima digitalizzata la carta. La metropolitana milanese e’ la prima in Italia, e una delle prime in Europa e nel mondo, ad utilizzare questo tipo di sistema gia’ in uso in altre citta’ come Londra, ...

Milano - pagamenti smart per i trasporti pubblici con VISA : L'accettazione dei pagamenti contactless in tutto il mondo è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, in particolare in Europa, dove oggi oltre il 52% delle transazioni sono contactless, con 3,...

Automotive e Ue - A Milano tavola rotonda su diesel e trasporti : La sede dell'Ice (Italian trade agency) di Milano ha ospitato una tavola rotonda tra Automotive e Ue dal titolo Informare e fare sistema per tutelare un patrimonio importantissimo per l'Italia. l'inizio di un percorso - hanno dichiarato gli organizzatori dell'iniziativa, Stefano Maullu, europarlamentare, e Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #ForumAutomotive - che punta a unire le forze e a fare sistema per rafforzare ...