Milano | incidente all' alba | moto travolge e uccide un anziano

Incidente ferroviario a Brancaleone : i bambini morti vivevano a Milano : Brancaleone è sotto choc. Una mamma e due bambini sono stati travolti da un treno mentre attraversavano i binari della

Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli : All’altezza del chilometro 577 in direzione nord è avvenuto un Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nell’impatto sono rimaste rimaste coinvolte

Milano - incidente Tangenziale est motociclista in coma / La Polizia di Arcore indaga sulla dinamica : Milano, incidente Tangenziale est motociclista in coma: la Polizia stradale di Arcore indaga sui rilievi dello schianto per cercare di capire le dinamiche di quanto accaduto. (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:38:00 GMT)

Milano - grave incidente su A4 : 59enne muore schiacciato in auto tra due camion : grave incidente sulla A4, a Milano, dove uno sfortunato 59enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, venendo schiacciato tra due camion. Lo schianto mortale si è verificato all"altezza del comune di Sesto San Giovanni, al chilometro 137 dalla Torino-Trieste: qui l"autovettura, che viaggiava tra i due mezzi pesanti, si è accartocciata su se stessa a seguito del tamponamento a catena tra i tir coinvolti, i cui autisti sono rimasti ...

Venezia : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all’altezza dell’area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti.Sul posto stanno convergendo la Polstrada, il soccorso stradale e 2 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre per le operazioni di ...

Milano - INCIDENTE A PALAZZO REALE : LUCA LOVATI MORTO/ Ultime notizie : prepara mostra e cade dalla scala : MILANO, INCIDENTE sul lavoro a PALAZZO REALE: MORTO un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Milano - incidente Palazzo Reale : morto Luca Lovati/ Ultime notizie : era assistente di Agostino Bonalumi : Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: morto un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:12:00 GMT)

