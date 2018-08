Milan | Romagnoli nuovo capitano | Locatelli va al Sassuolo

Caldara sbarca a Malpensa - le prime parole da giocatore del Milan : “fare coppia con Romagnoli? Dico che…” : Mattia Caldara sbarca a Malpensa e risponde alle prime domande dei media da giocatore del Milan: il difensore ha già parlato con Gattuso e non vede l’ora di far coppia con Romagnoli Ieri pomeriggio l’affare si è sbloccato definitivamente: Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sono due nuovi giocatori del Milan. Se del primo si è fatto un gran parlare, il giovane difensore è arrivato quasi in sordina, pur rappresentando un acquisto ...

ICC - Milan-Tottenham 0-1 - Bonucci in panchina - Romagnoli nuovo capitano : Bonucci IN panchina- Finisce 1-0 in favore del Tottenham il match contro il Milan valido per la ICC. Un Milan abbastanza ordinato, ma abulico in zona offensiva. Ecco perchè Higuain potrebbe risolvere concretamente tutte le problematiche offensive. Un Milan totalmente innovativo a partire dal nuovo capitano. Di fatto, Leonardo Bonucci ha trascorso 90′ in panchina. […] L'articolo ICC, Milan-Tottenham 0-1, Bonucci in panchina, Romagnoli ...

Milan - scatta il toto-capitano : Romagnoli e Bonaventura i favoriti : Secondo la Gazzetta dello Sport invece il nuovo capitano Milanista sarà scelto dalla squadra stessa, ed ovviamente approvato da dirigenza e Gennaro Gattuso in primis. Negli exit-pool dello ...

Calciomercato Milan - Romagnoli resta? : ... Mourinho ha spostato le sue attenzioni dall'altra parte di Milano: l'allenatore portoghese vuole Alessio Romagnoli e il Manchester United, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe ...

Romagnoli al Manchester United/ Offerta di 45 milioni di euro respinta dal Milan : Il Manchester United ha puntato in maniera decisa Alessio Romagnoli. La compagine inglese ha fatto recapitare una prima Offerta di 45 milioni di euro respinta dai rossoneri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Romagnoli è uno dei centrali più forti al mondo' : Giovani, esperti e volenterosi: Gennaro Gattuso traccia l'identikit del giocatore che vuole nel suo Milan, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della società. "Spesso in questo paese l'...

Alessio Romagnoli rinnova col Milan fino al 2022 Video : Alessio Romagnoli ha firmato il rinnovo del contratto con il Milan e rimarra' legato al club fino al 30 giugno 2022. Il giocatore ha annunciato il rinnovo del contratto sulla sua pagina Facebook. Il rinnovo si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico ed è stato oggetto di una diretta Video trasmessa da Casa Milan. Alessio Romagnoli sara' 'Un pilastro per il futuro rossonero' In occasione del rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, ...

Romagnoli : Credo nel progetto del Milan : MilanO, 5 GIU - Alessio Romagnoli ha rinnovato il contratto fino al 2022, perché "crede nel progetto del Milan", nonostante il club sia in attesa della sentenza Uefa sul 'Fair-play finanziario. "Qui - ...

Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022 : "Speriamo di raccogliere tante soddisfazioni" : Il ventitreenne difensore ex Roma si lega al club rossonero per altre quattro stagioni e mette a tacere le voci di mercato

Milan - Romagnoli rinnova : “sono soddisfatto” : “Tenere Romagnoli è una cosa straordinaria, non ha battuto ciglio a legarsi al Milan per un periodo di tempo così importante. Non ha ascoltato nemmeno una sirena, anche se ce ne sono state tantissime. Devo dire bravo al ragazzo, che reputo uno dei migliori al mondo. Sono sicuro non sarà l’ultimo rinnovo che farà al Milan, farà tantissimi anni qui”. Lo ha detto il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, durante la diretta Facebook ...

Milan - Romagnoli soddisfatto per rinnovo : Devo dire bravo alragazzo, che reputo uno dei migliori al mondo. Sono sicuro nonsarà l'ultimo rinnovo che farà al Milan, farà tantissimi anniqui'. Lo ha detto il ds del Milan Massimiliano Mirabelli,...