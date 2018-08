Milan | nuovi contatti per Bakayoko | cresce l' ottimismo

PROBABILI FORMAZIONI / Real Madrid Milan : i volti nuovi rossoneri - ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Real Madrid Milan: info e orario, le ultime novità live sui giocatori in campo questa sera per il Trofeo Bernabeu, ultima amichevole estiva. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 10:02:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Barcellona : focus sui volti nuovi. Quote e ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Milan Barcellona: Quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo a Santa Clara per la sfida amichevole per la International Champions cup 2018.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:57:00 GMT)

Nuovi casi di #Legionella nel Milanese. Nuovi controlli negli impianti a #Bresso : Altri due casi di Legionella fanno salire a 48 le persone che hanno contratto il batterio a Bresso. Lo comunica l’Ats Città Metropolitana di Milano, indicando anche i due ospedali che hanno ricoverato i Nuovi pazienti all’Ospedale Bassini e al Niguarda. Per questa epidemia sono morte nelle ultime settimane tre persone, da notare però che si trattava di anziani già debilitati (94, 94 e 84 anni). Al momento al Laboratorio di ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Tottenham : i volti nuovi. Le ultime novità live - quote (amichevole ICC 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Tottenham: info e orario dell'amichevole, le ultime novità live su moduli e titolari che Gattuso potrebbe scegliere (1 agosto)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:55:00 GMT)

Milan - la situazione in attacco : le cessioni ed i nuovi “contatti” di un Leonardo scatenato! : Milan, le mosse di Leonardo fanno già sognare i tifosi, il nuovo dirigente rossonero si appresta a creare una squadra da sogno per Gattuso Il Milan, dopo l’esperienza della passata stagione, sa bene di dover sistemare qualcosa nel reparto offensivo. Il neo dirigente rossonero Leonardo è letteralmente scatenato in questa sua prima fase di mandato, alle prese con diverse trattative che riguardano l’attacco, oltre al caso Bonucci. ...

Juventus-Milan - i dettagli della maxi operazione : in tre cambiano maglia e potrebbe non essere finita - i nuovi 11 dopo gli affari [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Milano - incubo legionella : un altro morto all'ospedale - quattro nuovi contagi : legionella a Milano, ci sono altre quattro persone contagiate dal batterio oltre alle 20 già colpite tra cui tre morte. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'...

Nuovi lavori allo Stadio Meazza di Milano : Il Collegio tecnico per la concessione d’uso e la gestione dello Stadio Giuseppe Meazza e dei relativi servizi ha approvato il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e il piano dei lavori a scomputo di manutenzione straordinaria e innovazione dello Stadio da effettuare entro giugno 2020. Le societa’ F.C. Internazionale Milano e A.C. Milan e la partecipata da entrambe M-I Stadio per la gestione operativa, ...

Milan - nuovi innesti nell'organigramma societario : anche Michele Uva pronto a dire sì ai rossoneri : L'attuale direttore generale della Federcalcio potrebbe entrare nei quadri dirigenziali del Milan con un ruolo ancora da definire Comincia piano piano a definirsi il nuovo organigramma societario del ...

Milan - la rivoluzione è servita : il presidente - i nuovi consiglieri e pesanti addii [NOMI e DETTAGLI] : Prende il via la rivoluzione in casa Milan, Marco Fassone, Li Yonghong e gli altri amministratori cinesi in carica al Milan nell’ultimo anno, sono stati revocati “per giusta causa”, l’assemblea dei soci ha approvato la delibera a maggioranza. E’ Paolo Scaroni il nuovo presidente del club delegato attribuite anche deleghe di amministratore delegato. L’ex ad di Enel ed Eni è stato confermato assieme a ...

Milan - assemblea dei soci per il rinnovo del Cda : ecco chi saranno i nuovi componenti [NOMI e DETTAGLI] : Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D’Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, sono i nuovi membri del Cda del Milan che verrà nominato nella prima assemblea dei soci sotto la nuova gestione di Elliott, da poco iniziata in sede. All’ordine del giorno ci sono la revoca degli amministratori e la nomina dei nuovi. A quanto si apprende, resta invariato il numero ...

Milan CDA : I QUATTRO NOMI NUOVI/ Ultime notizie : Fassone e Mirabelli addio - sarà una squadra di Milanisti : MILAN, oggi Cda: come cambia la società: i NUOVI ingressi. Ecco Scaroni e Leonardo, Fassone verso l'addio, Ivan Gazidis possibile successore ma affiancato da Gandini. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:04:00 GMT)

Milan - nuovi guai per Yonghong Li. Il Corriere : "Indagato a Milano" : I problemi per Yonghong Li, ormai ex proprietario del Milan, sembrano non essere finiti. La Procura di Milano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe aperto un'indagine con l'...