Milan | Maldini | ' Che emozione tornare a Madrid! Florentino Perez'

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : 'spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo' : ... su Instagram il suo saluto a società e tifosi ' Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini , sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo '. LaPresse/...

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : “spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo” : L’esterno italiano ha risolto il suo contratto con il Milan per trasferirsi all’Empoli, su Instagram il suo saluto a società e tifosi “Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo“. LaPresse/Spada Così su Instagram Luca Antonelli nel giorno in cui lascia ufficialmente il Milan per proseguire la sua carriera all’Empoli. ...

Milan - l'addio di Antonelli : 'Ho rescisso - sempre grato a Galliani. Maldini e Leonardo - in bocca al lupo' : Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo....FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI. Con affetto e stima. ...

Maldini : “il Milan deve migliorare la posizione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Maldini : “il Milan deve migliorare la poszione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Calciomercato Milan - Suso incontra Leonardo e Maldini : le news LIVE : Che alla Roma interessi Suso non è un mistero, come testimonia l'incontro avvenuto giovedì tra il ds giallorosso Monchi e l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci. Monchi vorrebbe regalare a Di ...

Movimento a Casa Milan : Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini - le ultimissime : Per Suso al Milan ore calde, il calciatore rossonero assieme all’agente è a colloquio con la dirigenza: le intenzioni di Leonardo e Maldini Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini. E’ questo quanto sta accadendo in questi minuti a Casa Milan, come documentato da Skysport. I dirigenti rossoneri stanno discutendo con Suso in merito all’offerta arrivata dalla Roma, che prevede lo scambio con Perotti più un ...

Milan - Gattuso : "Abbiamo bisogno di gente come Leonardo e Maldini" : Belle parole del tecnico rossonero per i due nuovi dirigenti che intanto sono già all'opera per blindare Cutrone

Milan : Leonardo e Maldini vedono la squadra : Leonardo e Paolo Maldini nel tardo pomeriggio di ieri hanno incontrato la squadra rossonera a Milanello, prima della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi ai giocatori. Il primo contatto in assoluto da quando i due nuovi dirigenti del Milan sono stati scelti dalla nuova proprietà per ricoprire la doppia carica a capo dell’area sportiva, nomine arrivate quando la squadra di Rino Gattuso era impegnata nella ...

Milan - Leonardo e Maldini fanno visita alla squadra : Gattuso chiede una… scarica positiva : I due dirigenti del Milan si sono presentati a Milanello alla ripresa degli allenamenti, parlando con la squadra e soprattutto con Gattuso E’ cominciato ufficialmente il nuovo corso del Milan, Leonardo e Maldini infatti hanno incontrato per la prima volta la squadra di rientro dagli Stati Uniti esprimendo le proprie idee e i progetti della nuova società. E’ stata l’occasione anche per il primo faccia a faccia tra i due ...

Calciomercato Milan - giornata di incontri per Maldini e Leonardo. Primo allenamento con il gruppo per Higuain e Caldara : Intensa giornata di lavoro per Maldini e Leonardo, fianco a fianco tra Casa Milan e Milanello. Le due leggende rossonere si stanno dedicando ad intavolare una trattativa con il Chelsea per portare al ...

Milan - l'effetto Paolo Maldini a Milanello : cosa non si vedeva da anni : Un centinaio di tifosi davanti al cancello principale di Milanello. È lo scenario che si sono trovati di fronte Leonardo e Paolo Maldini, al loro arrivo a Milanello in macchina, insieme, alle 17.32 di ...

Higuain e Caldara a Milanello col resto del gruppo per la prima volta. Presente anche Maldini : Finalmente tutti insieme. Così inizia il tweet del Milan per pubblicare le foto del primo allenamento di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara col resto del gruppo a Milanello. Gattuso, reduce dalla ...

Milan : Leonardo-Maldini vedono squadra : ANSA, - MilanO, 8 AGO - Leonardo e Paolo Maldini nel tardo pomeriggio hanno incontrato la squadra rossonera a Milanello, prima della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi ai ...