Milan | Locatelli vicino al Sassuolo

Calciomercato Milan - Locatelli non parte per Madrid - è vicino al Sassuolo : MilanO - Manuel Locatelli non è partito oggi con il Milan per Madrid, dove stasera la squadra di Gattuso affronterà il Real in amichevole. Il 20enne centrocampista è infatti vicino al trasferimento al ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni al Milan : CALCIOMERCATO- Manuel Locatelli, dopo giorni di incontri e trattative, ha trovato l’accordo con il Sassuolo. Il club emiliano l’ha comprato con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) e l’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Milan cede tra i promettenti giovani del proprio vivaio: da ricordare il grande goal alla Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni complessivi. Dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...

Milan - è fatta per Locatelli al Sassuolo : il caso “recompra” ed i dettagli dell’affare : Manuel Locatelli da lunedì prossimo sarà un calciatore del Sassuolo, il Milan ha deciso di cedere il ragazzo della “cantera” Manuel Locatelli, da giovane speranza rossonera a esubero ceduto al Sassuolo. Dal gol alla Juventus ad oggi, il centrocampista non ha fatto il salto di qualità atteso, portando il club rossonero a cederlo ai neroverdi all’interno di questa sessione di calciomercato. Secondo quanto rivelato da ...

Milan : Locatelli preferisce il Sassuolo alla Germania : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , appuntamento lunedì per chiudere e trovare l'intesa sulle cifre della ricompra in favore dei rossoneri.

Milan - Romagnoli nuovo capitano : Locatelli va al Sassuolo : Milan, Romagnoli- Alessio Romagnoli sarà il nuovo capitano del Milan in vista della prossima stagione. Gattuso ha scelto il difensore come nuovo leader dopo l’addio di Bonucci. Romagnoli è stato preferito a Bonaventura, il quale svolgerà le veci di vicecapitano. Locatelli AL Sassuolo Accordo praticamente raggiunto tra il Milan e il Sassuolo per il passaggio […] L'articolo Milan, Romagnoli nuovo capitano: Locatelli va al Sassuolo ...

Sassuolo-Milan - fumata grigia. Ma i neroverdi vogliono Locatelli : Si è concluso con una fumata grigia il summit durato circa un'oretta tra Sassuolo e Milan per Manuel Locatelli. L'incontro - Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, l'amministratore delegato neroverde ...

Sassuolo - assalto a Locatelli : blitz a Casa Milan : Il Sassuolo torna alla carica per Manuel Locatelli. Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è arrivato a Casa Milan per incontrare Leonardo e ...

Milan - novità sul futuro di Locatelli : Manuel Locatelli resta al Milan . Come riferisce La Gazzetta dello Sport , il centrocampista è stato tolto dal mercato dalla società di Via Aldo Rossi. Sfuma il passaggio al Sassuolo .

Milan : Calhanoglu disegna calcio - Calabria e Locatelli da matita rossa : Dopo il pieno di sensazioni positive della prima partita contro il Manchester United per il Milan arriva la sconfitta al cospetto di un Tottenham presentatosi imbottito di seconde linee. I rossoneri hanno mostrato tutta la fatica dovuta ai carichi di lavoro: è mancata la lucidità e la condizione, specie nella seconda parte di gara. Buoni segnali per Gattuso sono arrivati da Halilovic, bene con il pallone tra i piedi, e da un Calhanoglu sempre ...

Milan - la cessione di Locatelli porta un acquisto a costo zero : Come riferito da Sky Sport, il Milan potrebbe presto salutare Manuel Locatelli . Se si chiudesse col Sassuolo, potrebbe completarsi l'incastro con Badelj come colpo a zero: il croato continua a volere il Milan e ad ...

Calciomercato Milan : Ciao Kalinic! Locatelli in stand-by : Dopo la deludente stagione di Nikola Kalinic con la maglia del Milan, i rossoneri si sono mossi per cederlo. Su di lui poca concorrenza, ma l’Atletico Madrid si è accaparrato l’ex Fiorentina. Simeone l’ha richiesto formalmente alla società, e il presidente ha dato l’okay per il trasferimento, sul piatto un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Manca solo l’ufficialità da parte dei club, ma in Spagna sono ...

Milan - tutto fermo per Locatelli : Secondo Sky Sport , i contatti tra Milan e Sassuolo proseguono ma è tutto bloccato per il mercato della società rossonera. La situazione di Locatelli è emblematica, era già tutto chiuso e nonostante ciò si resta ...