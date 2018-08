Milan | Leonardo non è a Madrid | resta a Milano per l' affare Bakayoko

Leonardo superstar - sul Lario e a Milano : Appuntamento al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia intitolato proprio a Leonardo da Vinci, in via San Vittore 21 a Milano. La mostra è anche l'occasione per presentare parte del lavoro che il museo ...

Milan - l'addio di Antonelli : 'Ho rescisso - sempre grato a Galliani. Maldini e Leonardo - in bocca al lupo' : Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo....FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI. Con affetto e stima. ...

Milan - ecco Bakayoko : Leonardo trova la formula giusta e convince il Chelsea : Bakayoko si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan, Gattuso accoglierà il centrocampista dopo la cessione di Locatelli Bakayoko è ad un passo dal Milan. Il neo dirigente rossonero Leonardo, si appresta a chiudere un altro grande acquisto per la rosa di mister Gattuso. Il centrocampista è infatti vicinissimo al Milan, dopo che Leonardo ha trovato l’accordo con il Chelsea a seguito di alcune schermaglie di mercato. Alla ...

Martial al Milan?/ Ultime notizie - occhi sull'attaccante del Manchester United : Leonardo prepara l'offerta : Martial al Milan, le Ultime notizie: rossoneri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United, il direttore tecnico Leonardo prepara l'offerta per il francese(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:59:00 GMT)

SUSO ALLA ROMA : VERTICE A CASA Milan/ Ultime notizie - summit dirigenza-agenti : Leonardo - "cose normali" : SUSO ALLA ROMA? Incontro a CASA MILAN fra Lucci, Leonardo e Maldini: trattativa in corso con le due società che cercano di trovare un'intesa soddisfacente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:08:00 GMT)

Milan - Leonardo : il punto sul calciomercato/ Ultime notizie : "Andrè Silva via - su Milinkovic-Savic..." : Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore tecnico rossonero. Da Milinkovic-Savic a Andrè Silva, passando per Draxler e Reina: ecco le sue parole(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:05:00 GMT)

Milan - Leonardo blinda Suso : 'Non ci sono offerte - mai ipotizzata una cessione' : MilanO - 'offerte per Suso sinceramente non ce ne sono mai state. Se escludo al 100% una sua partenza? Non l'abbiamo mai ipotizzata e non c'è nulla che ci faccia pensare il contrario'. Lo assicura il ...

Milan - Leonardo fa il punto sul mercato : “André Silva può partire - Bakayoko è una possibilità. E su Milinkovic…” : Il direttore tecnico del Milan ha fatto il punto sul mercato rossonero nel corso della conferenza stampa di presentazione di Reina e Strinic “Non abbiamo mai ipotizzato una sua partenza, non c’è niente che ci faccia pensare il contrario“. Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, blinda Suso che voci di mercato davano vicino alla Roma. Suso – Ph Lapresse “Per noi lui è importantissimo e non c’è motivo ...

Milan - Leonardo : 'Bakayoko ci interessa - Suso resta. Milinkovic-Savic? Impossibile' : Si presentano per la prima volta Reina e Strinic con la maglia del Milan. Due colpi a parametro zero che potranno aiutare Gattuso durante la stagione. Fuori discussione che il titolare tra i pali, ...

Calciomercato Milan - Suso incontra Leonardo e Maldini : le news LIVE : Che alla Roma interessi Suso non è un mistero, come testimonia l'incontro avvenuto giovedì tra il ds giallorosso Monchi e l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci. Monchi vorrebbe regalare a Di ...

Movimento a Casa Milan : Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini - le ultimissime : Per Suso al Milan ore calde, il calciatore rossonero assieme all’agente è a colloquio con la dirigenza: le intenzioni di Leonardo e Maldini Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini. E’ questo quanto sta accadendo in questi minuti a Casa Milan, come documentato da Skysport. I dirigenti rossoneri stanno discutendo con Suso in merito all’offerta arrivata dalla Roma, che prevede lo scambio con Perotti più un ...

Milan - Leonardo scatenato : spunta Draxler - già fidssate le visite mediche? : Milan, spunta Draxler- Secondo quanto riportato di colleghi di “SportMediaset”, il Milan sarebbe piombato con forte decisione su Julial Draxler. L’esterno tedesco piace particolarmente a Leonardo, e i rossoneri potrebbero tentare l’affondo già nelle prossime ore. In Germania danno già per fato l’affare, con visite mediche già fissate. CAMBIO CON RICARDO RODRIGUEZ Draxler potrebbe vestire […] L'articolo Milan, ...

Milan - Gattuso : "Abbiamo bisogno di gente come Leonardo e Maldini" : Belle parole del tecnico rossonero per i due nuovi dirigenti che intanto sono già all'opera per blindare Cutrone

Milan : Leonardo e Maldini vedono la squadra : Leonardo e Paolo Maldini nel tardo pomeriggio di ieri hanno incontrato la squadra rossonera a Milanello, prima della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi ai giocatori. Il primo contatto in assoluto da quando i due nuovi dirigenti del Milan sono stati scelti dalla nuova proprietà per ricoprire la doppia carica a capo dell’area sportiva, nomine arrivate quando la squadra di Rino Gattuso era impegnata nella ...