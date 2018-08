Milan | l' addio di Antonelli | ' Ho rescisso | sempre grato a Galliani Maldini e Leonardo

Sassuolo-Locatelli - è fatta : dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...

André SILVA al SIVIGLIA: ADDIO al MILAN/ Ultime notizie: ancora distanza tra domanda e offerta: André SILVA al SIVIGLIA: ADDIO al MILAN, le Ultime notizie. L'attaccante portoghese vicino all'ADDIO: ritirata la maglia del calciatore dallo store ufficiale.

Milan - addio a Gigio Donnarumma? Le voci sul maxi-affare col Psg : soldi e un top player : Il Psg ci prova ancora col Milan per Gigio Donnarumma . La notizia viene rilanciata dal Corriere della Sera , secondo cui i francesi avrebbero messo sul piatto tra i 35 e i 40 milioni . Troppo pochi. ...

Gustavo Giagnoni è morto/ Addio all'allenatore col colbacco - ex di Milan e Torino : Gustavo Giagnoni è morto, Addio all'allenatore col colbacco, ex di Milan e Torino. Aveva 85 anni: da tempo malato, è deceduto nella sua casa di Mantova(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:25:00 GMT)

Milan - Kalinic verso l’addio : l’impatto a bilancio tra minusvalenza e risparmio : Nikola Kalinic è pronto a lasciare il Milan per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'articolo Milan, Kalinic verso l’addio: l’impatto a bilancio tra minusvalenza e risparmio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Kalinic dice addio al Milan : l’attaccante croato ad un passo dall’Atletico Madrid : L’Atletico Madrid vicinissimo a chiudere l’affare per Nikola Kalinic, l’attaccante lascia il Milan dopo l’arrivo di Higuain in rossonero In Italia è stato protagonista con la maglia della Fiorentina ed un po’ meno con quella del Milan. Nikola Kalinic, dopo appena un anno tra le fila del Milan, è destinato a lasciare la squadra di Gattuso alla volta della Spagna. L’Atletico Madrid, interessato ...

Perché Paolo Maldini è tornato al Milan - dopo un doloroso addio - : ...//t.co/3092lB6svP - AC Milan, @acMilan, 5 agosto 2018 Spesso si torna indietro per malinconia, per la voglia di sentirsi nuovamente importante, per continuare ad appartenere ad un mondo che conta e ...

Perché Paolo Maldini è tornato al Milan (dopo un doloroso addio) : È il colpo dell’estate, la trattativa più bella, una rincorsa lunga giunta a buon fine e che esalta i tifosi del Milan e non solo, anche gli amanti del calcio, quelli che si ricordano di aver gioito per lui quando indossava la maglia rossonera e quella della Nazionale. Perché Paolo Maldini è di tutti, e il presidente Paolo Scaroni lo sa – “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo ...

Suso e il retroscena sull’addio di Bonucci al Milan : “ha capito di aver fatto un grave errore - ecco la verità” : Suso ha svelato il suo pensiero sull’addio di Bonucci al Milan: secondo lo spagnolo, il ritorno del difensore alla Juventus è frutto della consapevolezza di aver fatto un passo indietro firmando con i rossoneri L’addio di Bonucci al Milan è stato frutto di una trattativa sorprendente. In pochi avrebbero pensato ad un dietrofront così clamoroso, ad un solo anno dal suo arrivo, specialemente dopo i problemi con Allegri che ...

Milan : niente Tottenham per Bonucci - addio a un passo : Secondo quanto riferisce Sky Sport , il capitano del Milan Leonardo Bonucci non prenderà parte all'amichevole di questa notte a Minneapolis contro il Tottenham. Un ulteriore segnale sul suo imminente addio in direzione Juventus.

Milan - Bonucci preme per dire addio ai rossoneri : ecco i motivi che hanno scatenato i malumori di Leo : Promesse non mantenute e la voglia di tornare subito al top i motivi principali, Bonucci non vede l’ora di vestirsi di nuovo di bianconero L’avventura di Bonucci al Milan è ormai arrivata ai titoli di coda, il capitano rossonero ha espresso la volontà di tornare alla Juventus, parlando direttamente con Gattuso prima e Leonardo poi. AFP/LaPresse Il club di proprietà del Fondo Elliott però non vuole svendere il proprio difensore, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - anche Calhanoglu verso l’addio : Calciomercato Milan – Sono ore caldissime per il mercato del Milan, sono in corso infatti trattative con la Juventus, per l’attacco occhi su Higuain ma il preferito è Morata, per la difesa via Bonucci con il ritorno in bianconero, l’obiettivo per la retroguardia è Caldara ma la ‘Vecchia Signora’ è disponibile a mettere sul piatto Benatia e Pjaca. Novità importanti nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ...

Milan - il saluto di Mirabelli : la lettera d’addio dopo l’esonero : “Servire il Milan per me è stato un onore. Gli uomini passano, il Milan resta”. Si conclude così la lettera di Massimiliano Mirabelli che si congeda dai rossoneri dopo “15 mesi difficili ma splendidi, dei quali vado fiero”. “Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il miglior Milan possibile, perché voi Milanisti meritate di tornare sul tetto d’Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro. In ...

MIRABELLI LICENZIATO/ Milan ultime notizie: lettera d'addio - "La squadra la sento mia": Massimiliano MIRABELLI sarà LICENZIATO dal Milan: l'ormai ex direttore sportivo non ha trovato l'accordo sulla risoluzione consensuale con il nuovo presidente rossonero Paolo Scaroni