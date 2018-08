Milan | Kalinic fa infuriare i tifosi Il croato scrive a Bonucci | “Grande”

Milan - ufficiale la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid : Il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid. “La società desidera ringraziare il giocatore per la professionalità sempre dimostrata nell’indossare la maglia del Milan augurandogli le migliori soddisfazione sportive per il prosieguo della sua carriera”, si legge nel comunicato del club rossonero. (AdnKronos)L'articolo Milan, ufficiale la cessione di Kalinic ...

Milan - i tifosi insultano il Nikola Kalinic sbagliato : che gaffe! : Nel mirino dei supporters del club meneghino è finito per errore il cestista del Fenerbahce e non l'attaccante croato

Kalinic all’Atletico Madrid - i tifosi del Milan lo salutano su Twitter : ma è il Nikola… sbagliato : I tifosi del Milan hanno sommerso di messaggi d’addio il profilo del Nikola Kalinic sbagliato, scrivendo al giocatore di basket piuttosto che all’attaccante rossonero L’avventura di Nikola Kalinic con la maglia del Milan è ormai giunta al capolinea, l’attaccante croato infatti è pronto a trasferirsi all’Atletico Madrid per una cifra che si avvicina ai 15 milioni di euro. AFP/LaPresse Un’esperienza, ...

Milan - via Kalinic - Bacca e Silva : serve il tesoretto per due colpi in entrata (RUMORS) : Il Milan è in fermento. Il club di via Aldo Rossi, reduce da una rocambolesca rivoluzione societaria, sta lavorando per sistemare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Il calciomercato termina tra circa dieci giorni e i nuovi dirigenti Milanisti, dopo la presentazione dei primi due colpi Caldara e Higuain, sono alle prese con lo sfoltimento della rosa. Sono molti gli 'esuberi' rossoneri: da Kalinic a Bacca passando per Antonelli e José ...

Milan - Kalinic verso l’addio : l’impatto a bilancio tra minusvalenza e risparmio : Nikola Kalinic è pronto a lasciare il Milan per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'articolo Milan, Kalinic verso l’addio: l’impatto a bilancio tra minusvalenza e risparmio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

