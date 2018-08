Milan | in un solo giorno addio a Locatelli | Antonelli e Andre Silva

Non solo Inter : Suning apre un ufficio di rappresentanza a Milano : Non solo Inter: Suning ora sbarca in Italia e apre un ufficio di rappresentanza a Milano, con Steven Zhang al vertice. L'articolo Non solo Inter: Suning apre un ufficio di rappresentanza a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bakayoko al Milan : incontro Leonardo-agenti/ Ultime notizie : può essere il vice Kessie - ma non solo : Bakayoko al Milan, Ultime notizie: il francese vicino ai rossoneri, ma il centrocampista del Chelsea piace anche all'estero. Da vincere la concorrenza di Everton e Borussia(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Milan - Maldini si presenta : “Leonardo è stato fondamentale. Solo amore per questo club” : Maldini SI presenta- Un Paolo Maldini piuttosto emozionato quello presentatosi in conferenza stampa per sancire ufficialmente il suo ritorno in rossonero. Un’analisi sulla sua scelta e i motivi che hanno spinto il difensore a dire sì al Milan. “LEONARDO FONDAMENTALE” Maldini ha spiegato: “Leonardo mi ha esposto il progetto, ho parlato con i proprietari che […] L'articolo Milan, Maldini si presenta: “Leonardo è ...

Milan : Milinkovic Savic non è solo un sogno - il giocatore laziale può trasferirsi (RUMORS) : Abbiamo appena assistito ad un grandissimo e soprattutto clamoroso scenario di Calciomercato estivo per la Serie A, quest'anno: pian piano le voci sembravano spegnersi e, invece, la Juventus ha messo a segno l'operazione del secolo, portando Cristiano Ronaldo a Torino. L'Inter ha risposto comprando tutto ciò che poteva, il Napoli ha ingaggiato uno dei migliori allenatori italiani al mondo, la Roma ha puntato su molte scommesse e venduto Alisson. ...

Asta Fantacalcio : non solo Higuain - i giocatori del Milan da prendere : Negli ultimi giorni è stata una delle squadre più attive sul calciomercato di serie A. Parliamo ovviamente del Milan di Rino Gattuso, che con il doppio colpo Higuain e Caldara sogna di tornare a lottare per il tricolore. A giorni tanti italiani si ritroveranno per fare l'Asta del Fantacalcio e come al solito in tanti punteranno anche sui top player di questo Milan. Ma quali sono i cinque migliori giocatori rossoneri sui quali puntare? Proviamo a ...

Non solo cani e gatti - 16 tartarughe abbandonate a Milano : aperta un’indagine : Con l’arrivo dell’estate sono purtroppo in molti che decidono di abbandonare i propri animali domestici per andare ‘liberamente’ in vacanza. Non solo cani e gatti, adesso vengono abbandonate anche le tartarughe. Qualche settimana fa, infatti, ai Giardini Montanelli, a Milano, è stato trovato uno scatolone di cartone con dentro 16 testuggini terrestri della specie protetta Testudo hermanni e di varie dimensioni e di età ...

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Scempio San Paolo : solo 7 operai nel maxicantiere dello stadio E al Milan mancano solo 22 giorni : Sembra un poligono di tiro dopo l?esercitazione di un plotone dei Marines e si sa che in America si spara con l?artiglieria pesante anche se il nemico è solo immaginario. Il San...

Olimpiadi invernali - strappo di Milano. Governo in panne : avanti solo uniti : Sì alla candidatura unitaria. Milano, Torino e Cortina vanno avanti, seppur non proprio a braccetto, verso l'Olimpiade invernale del 2026. Il Consiglio nazionale del Coni, ieri ha...

Calciomercato Milan - Higuain e il tabù argentini : tanti flop e solo due piacevoli eccezioni : Da sempre legato ai calciatori brasiliani, il Milan con Higuain deve sfatare il tabù argentini, storicamente più vicini alla sponda nerazzurra della città. Ayala, Chamot, Redondo, Sosa e Ocampos sono ...

Olimpiadi delle Alpi : ecco l’ipotesi per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina. Piemonte deluso : avrebbe solo 3 location : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

