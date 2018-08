Milan | finita l’esperienza di Andrè Silva in rossonero | è sbarcato Siviglia

Juventus-Milan - i dettagli della maxi operazione : in tre cambiano maglia e potrebbe non essere finita - i nuovi 11 dopo gli affari [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Milan - ecco Leonardo ma non è finita : in arrivo altri ex rossoneri illustri! : Il nuovo Milan targato Elliott si arricchirà di volti ben noti al pubblico rossonero, un tuffo nel passato per guardare con ottimismo al futuro Leonardo sarà il nuovo direttore tecnico del Milan targato Elliott. L’affare è ormai noto da giorni e manca solo l’ufficialità del suo approdo in rossonero dopo la militanza da calciatore prima e da tecnico poi. La rivoluzione in seno al club non è però finita. Serve piazzare alcune ...

Milan-Yonghong Li è già finita : la società passa a Elliott : Dopo pochi mesi di gestione Mr. Yonghong Li è costretto a lasciare al fondo Elliott la proprieta' dell'A.C.Milan. Il cinese dopo aver investito circa settecento milioni di euro per acquisizione del club e calciomercato [VIDEO], a causa del mancato saldo del debito con Elliott ne lascia la guida allo stesso fondo di investimento americano che come prima mossa è pronto ad inserire nel management l'ex bandiera e capitano Paolo Maldini ed a ...

Milan-Yonghong Li è già finita : la società passa a Elliott : Dopo pochi mesi di gestione Mr. Yonghong Li è costretto a lasciare al fondo Elliott la proprietà dell'A.C.Milan. Il cinese dopo aver investito circa settecento milioni di euro per acquisizione del club e calciomercato, a causa del mancato saldo del debito con Elliott ne lascia la guida allo stesso fondo di investimento americano che come prima mossa è pronto ad inserire nel management l'ex bandiera e capitano Paolo Maldini ed a sostiuire ...

Il Milan e l’autogol cinese : la società è di Elliott - finita la (breve) era di Yonghong Li : Finisce l’era di Yonghong Li che non trova né i soldiné il compratoreIl club nelle mani del fondoche esercita l’escussioneI tempi della vendita

Già finita l'era cinese del Milan? Il fondo Elliott prende il controllo : Finisce il 9 luglio l’era cinese del Milan: Elliott diventa il proprietario del club rossonero. A riferirlo è il Sole 24 Ore. Lo confermano alcune fonti dell’Agi, anche se mancano ancora le comunicazioni formali delle due società. Da quando ha acquistato la società grazie al prestito del fondo americano, Li Yonghong ha collezionato solo fallimenti e scadenze mancate: l’ultima era quella di ...

Già finita l'era cinese del Milan? Il fondo Elliott prende il controllo : E alla cronaca, per millantare imperi che non ha , un esempio per tutti: la miniera di fosforo, . La corsa a trovare entro lunedì - oggi - un compratore per il club si è arenata: sfumato l'accordo l'...

Milan : Commisso - la pazienza è finita : ANSA, - MilanO, 29 GIU - "E' chiaro che l'attuale proprietà del Milan non vuole concludere un'intesa in termini accettabili in tempi ragionevoli". Dall'entourage di Rocco Commisso fanno intendere che ...

Milan - addio Commisso : 'Pazienza finita - Li non vuole chiudere' : ROMA - Di fronte a un nuovo 'no' di Li Yonghong all'offerta per la maggioranza del Milan , forse il terzo a un passo dall'intesa in due mesi di trattativa, Rocco Commisso ha perso la pazienza. Così ...

Milan - Commisso : 'La pazienza è finita - Li non vuole chiudere' : 'È chiaro che l'attuale proprietà del Milan non vuole concludere un'intesa in termini accettabili in tempi ragionevoli'. Dall'entourage di Rocco Commisso fanno intendere che è finita la pazienza dell'...

Milan escluso dalle Coppe - Fontana : “tristezza infinita” : “Da grande tifoso del #Milan provo tristezza nel vederlo “condannato” a non disputare le #Coppe europee”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post su facebook. “Non mi interessa entrare nel merito della decisione e – continua – non voglio neppure conoscere le motivazioni della sentenza. L’amarezza di subire uno schiaffo morale così forte è davvero grande. E ...

Futuro Milan - Commisso rilancia : 'Trattativa non ancora finita - ma compro alle mie condizioni' : Non molla, anzi rilancia. Rocco Commisso vuole il Milan ma lo vuole alle sue condizioni. Dopo la frenata nella trattativa con Yonghong Li, l'italo-americano ha ribadito il suo interesse nell'...

Milan escluso dalle Coppe - Fontana : “tristezza infinita” : “Da grande tifoso del #Milan provo tristezza nel vederlo “condannato” a non disputare le #Coppe europee”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post su facebook. “Non mi interessa entrare nel merito della decisione e – continua – non voglio neppure conoscere le motivazioni della sentenza. L’amarezza di subire uno schiaffo morale così forte è davvero grande. E noi ...

Milan-Uefa - udienza finita. Fassone : 'Decisione dovrebbe arrivare velocemente'. I rossoneri rischiano l'Europa League : Due ore circa per convincere la Camera Giudicante dell'Uefa, a Nyon, a non escludere il Milan dalla prossima Europa League. Pena sollecitata dalla Camera Investigativa dopo il no al settlement ...