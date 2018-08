Milan | Antonelli saluta | va all' Empoli

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : 'spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo' : ... su Instagram il suo saluto a società e tifosi ' Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini , sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo '. LaPresse/...

Antonelli : “ho rescissso il mio contratto con il Milan” : “Ho appena rescisso il mio contratto con il Milan e ci tenevo a ringraziare il Signor Galliani e Rocco Maiorino per avermi dato la possibilità di vestire la maglia che ho sempre sognato e per la quale ho sempre tifato sin da bambino”. E’ quanto scrive in un post su Instagram l’ormai ex terzino del Milan Luca Antonelli. “Grazie a tutti gli allenatori avuti in questi anni, perché mi hanno fatto crescere come ...

Milan - in un solo giorno addio a Locatelli - Antonelli e Andre Silva : Fuori uno, fuori due e fuori tre. Quella di oggi, per il Milan , è la giornata delle partenze: roba da comitiva... La società rossonera ha infatti annunciato che Locatelli firmerà per il Sassuolo , ...

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : “spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo” : L’esterno italiano ha risolto il suo contratto con il Milan per trasferirsi all’Empoli, su Instagram il suo saluto a società e tifosi “Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo“. LaPresse/Spada Così su Instagram Luca Antonelli nel giorno in cui lascia ufficialmente il Milan per proseguire la sua carriera all’Empoli. ...

Milan - l'addio di Antonelli : 'Ho rescisso - sempre grato a Galliani. Maldini e Leonardo - in bocca al lupo' : Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo....FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI. Con affetto e stima. ...

Calciomercato Empoli - colpo in entrata per i toscani : in arrivo Antonelli dal Milan : Il club toscano ha definito con il Milan l’arrivo di Luca Antonelli, che firmerà un contratto triennale nelle prossime ore L’Empoli ha il suo nuovo esterno di difesa, si tratta di Luca Antonelli per il quale è stato raggiunto l’accordo con il Milan. Il giocatore ha accettato l’offerta del club toscano e, nelle prossime ore, firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla società del presidente Corsi per i prossimi ...

Milan - Antonelli al Genoa a una condizione : Secondo Sky Sport , Luca Antonelli può trasferirsi dal Genoa al Milan se Diego Laxalt lascerà il Grifone. Sulle tracce dell'esterno ex Inter c'è soprattutto lo Zenit San Pietroburgo.