Milan | André Silva è già a Siviglia | attesa per le firme

Milan - finita l’esperienza di Andrè Silva in rossonero : è sbarcato Siviglia : Andrè Silva pronto a vestire la maglia del Siviglia dopo una sola deludente stagione al Milan, i dettagli dell’affare con gli spagnoli C’è l’accordo col Siviglia per la cessione di Andrè Silva. Il Milan saluta il centravanti arrivato solo un anno fa in pompa magna, pronto a vestire la maglia del club spagnolo. La Liga è probabilmente più adatta alle sue caratteristiche e potrebbe sfondare al Siviglia dato che le qualità ...

Milan - fatta per André Silva al Siviglia : L'attaccante si trasferisce in Spagna in prestito. Per Bacca torna a farsi avanti lo Sporting Lisbona

Milan - Leonardo fa il punto sul mercato : “André Silva può partire - Bakayoko è una possibilità. E su Milinkovic…” : Il direttore tecnico del Milan ha fatto il punto sul mercato rossonero nel corso della conferenza stampa di presentazione di Reina e Strinic “Non abbiamo mai ipotizzato una sua partenza, non c’è niente che ci faccia pensare il contrario“. Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, blinda Suso che voci di mercato davano vicino alla Roma. Suso – Ph Lapresse “Per noi lui è importantissimo e non c’è motivo ...

Milan - torna Paolo Maldini. Mercato - 'miele' per André Silva : Dopo la rete del portoghese contro il Barcellona arrivano gli apprezzamenti da parte del tecnico rossonero

Milan - Gattuso pungente : “bene la vittoria - ma è mancata la qualità. André Silva? Lavora anche troppo” : L’allenatore rossonero ha parlato della vittoria ottenuta contro il Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni “Ci teniamo stretti questa vittoria, anche se dal punto di vista della qualità abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle due partite precedenti con Manchester e Tottenham. Abbiamo avuto il merito di essere rimasti in partita, mi piace lo spirito di questi ragazzi“. LaPresse/Spada Rino Gattuso commenta così ...

Andrè Silva allo scadere - il Milan vince l’ultimo match della sua tournée contro il Barcellona : Il Milan di Gattuso si aggiudica l’ultima amichevole della sua tournée pre-campionato, battuto il Barcellona con una rete di Andrè Silva allo scadere Si chiude con una vittoria la tournée americana del Milan di Rino Gattuso. A Santa Clara, i rossoneri hanno sconfitto per 1-0 il Barcellona con un gol di André Silva nel recupero del secondo tempo che ha beffato i blaugrana. (Spr/AdnKronos)L'articolo Andrè Silva allo scadere, il Milan ...

