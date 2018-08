Migranti | Salvini non cambia idea | La nave Aquarius non vedrà mai un porto

Migranti : Salvini - chi scappa da guerra non ha bisogno di Sky : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Se questi signori, ospitati a spese degli italiani, non si trovano a loro agio nel nostro Paese sono pregati di trovarsi un’altra sistemazione. Chi scappa dalla guerra non ha bisogno di Sky”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a proposito di notizie secondo le quali a Vicenza un gruppo di Migranti avrebbe chiesto Sky con le partite di calcio, ...

I Migranti - Regeni e i rapporti con Mosca. Cosa ha detto Salvini ad Al Jazira : Dalla non ingerenza in Libia, alla fiducia nella versione del Cairo sul caso Regeni, passando per la contrarietà alle sanzioni contro la Russia e la possibilità di aprire nuove moschee che rispettino le regole. Sono questi, e non solo, i temi affrontati dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella trasmissione "Senza confini" andata in onda sul canale arabo Al Jazira, che conta su decine di milioni di ...

Pistoia - nel centro che ospita i Migranti. “Qui spari - insulti e minacce di morte - siamo isolati. Salvini? Colpe anche Minniti” : Babukar Ndolo, Musa Keita e Ibrahim Makalow vengono dal Gambia e fanno parte del centinaio di migranti ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) della parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Hanno compiuto viaggi durati anni, sono stati detenuti e torturati nelle carceri libiche. Adesso studiano e sono impegnati nei progetti di formazione e di lavoro, come la pizzeria che apre ogni sabato sera, la sartoria e l’orto biologico. A una ...

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui Migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Moavero contro Salvini : 'Siamo stati eMigranti - ricordiamocelo quando altri arrivano in Europa' : 'Siamo stati, fino ai primi anni Sessanta del Ventesimo secolo, appena ieri, una nazione di emigranti nel mondo' ha sottolineato Moavero. 'Anche in Europa siamo andati stranieri, in paesi stranieri, ...

Fico si smarca da Salvini : "Vie legali di accesso per i Migranti e stop alla Tav" : Immigrazione, Tav, Rai e i rapporti con gli alleati leghisti, con i quali "restiamo ben distinti e alternativi". Questi i temi affrontati da Roberto Fico in un'intervista a Repubblica, nella quale il presidente della Camera rimarca le distanze tra M5s e Lega, escludendo una corsa congiunta alle prossime elezioni europee e ricordando come il governo gialloverde non si basi su un'alleanza, ma su un contratto.Per quanto riguarda il capitolo ...

Fico : “Siamo diversi da Salvini - diciamo no alla Tav e sì a vie legali d’accesso per i Migranti” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea le differenza tra le due forze che compongono il governo: M5s e Lega. "Restiamo ben distinti e alternativi", afferma ribadendo il suo 'no' alla Tav e l'idea di assicurare "vie legali di accesso" per i migranti contro il trafFico di esseri umani: "Un'immigrazione controllata e sostenibile può portare benefici per tutti".Continua a leggere

Foggia : Salvini a Migranti - aiutiamoci : ANSA, - Foggia, 7 AGO - È in corso il vertice in prefettura a Foggia convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo i due incidenti in cui, sabato scorso e ieri, sono morti complessivamente ...

Migranti spacciavano ai minori Salvini : "Fermerò questo schifo" : spacciavano droga ai minorenni e così sono finiti in manette. I carabinieri di Gallipoli hanno fermato sette immigrati, tutti richiedenti asilo, con l'accusa di spaccio di droga. A quanto pare i sette ...

Migranti - la Spagna attacca Salvini - lui risponde : Joseph Borrel, ministro degli Esteri spagnolo, ha attaccato il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini sul tema dei Migranti e, nel corso di un'intervista rilasciata a un giornale tedesco, ha definito la "brutale" la politica di isolamento dell'Italia e ha anche detto:"In Europa, al momento, dominino due diverse narrative: da un lato Paesi come Ungheria, Polonia, Italia e Austria, che vogliono alzare nuovi muri ai loro confini ...