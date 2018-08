Migranti | l’Aquarius salva 141 persone su due barche | a bordo un neonato e 72 minori Il

Migranti - l'affondo sui diritti umani dell'Ue : “Ong ruolo cruciale - non ostacolarle”. Ma l’Aquarius ferma le operazioni : L'imbarcazione di sos Mediterranee e Msf per il momento sospende le missioni di soccorso nel Mediterraneo, mentre il primo gruppo di Migranti della Lifeline, sotto sequestro a Malta, lascia l'isola diretto in Francia. Il Consiglio d'Europa contro le politiche migratorie degli...

Qual è il destino dei Migranti dell’Aquarius? : Nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 17 giugno i 629 migranti distribuiti sulle navi Aquarius, Dattilo e Orione sono giunti al porto spagnolo di Valencia dopo 7 giorni di navigazione. Per il momento si è concluso il viaggio della nave dell’Ong francese Sos Méditerranée, interrotto lo scorso 9 giugno dal ministro degli Interni Matteo Salvini, che ne aveva impedito l’attracco in Italia, ...

L'assurda bufala che però ha convinto il web : "Sull’Aquarius i Migranti hanno videogame e giocano d’azzardo" : Gian Marco Saolini, romano, noto trasformista e troll, colpisce ancora e la viralità del video è sorprendente. Due milioni di visualizzazioni e 90mila condivisioni in 24 ore. Una volta smentita la fake news , quel che resta è uno spunto di riflessione

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 Migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

In corso il trasbordo dei Migranti dall’Aquarius - Francia e Spagna attaccano l’Italia. L’Ue frena : È iniziato il trasbordo che porterà i migranti in viaggio sulla nave Aquarius verso la Spagna. L’annuncio arriva da Medici Senza Frontiere che coordina i lavori di soccorso nel Mediterraneo e viene confermato dal ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Circa 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e con...

In 4 giorni circa 500 Migranti dell’Aquarius saranno portati a Valencia su navi italiane. Macron : Italia cinica. Madrid : rischi penali : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi Italiane e condotti a Valencia» nel giro di quattro giorni. La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

