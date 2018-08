Migranti : blitz di CasaPound a Ostia : "Via i venditori abusivi" : Nuovo blitz di CasaPound sulle spiagge di Ostia contro i venditori abusivi, allontanati da una ventina di militanti del movimento di estrema destra, guidati dal consigliere del X Municipio di Roma, Luca Marsella. "Dall'anno scorso - spiega Marsella, che ha postato un video dell'estemporanea azione su Twitter - qui non è cambiato nulla nonostante i proclami del governo e della Raggi".

Migranti - a Roma blitz della polizia al campo della stazione Tiburtina. Baobab : “Nessuna soluzione abitativa alternativa” : A pochi giorni dallo sgombero dell’edificio di via Scorticabove a Roma, un nuovo blitz della polizia si è tenuto questa mattina nella tendopoli di Migranti vicino alla stazione Tiburtina. Operazioni disposte dal questore Guido Marino “necessarie per monitorare lo stato dei luoghi e per prevenire possibili criticità”, si legge in una nota della Questura. Nell’area i volontari dell’associazione “Baobab ...

Migranti - gli interrogatori a bordo e il blitz dei magistrati per non farsi imporre la decisione sugli arresti : Hanno rallentato la corsa della nave Diciotti con i 67 Migranti della rivolta al centro del Mediterraneo per accelerare l'inchiesta sul dirottamento del rimorchiatore che, dopo averli salvati, puntava ...

Milano - blitz dei carabinieri in Porta Venezia : bonificata l'area utilizzata per il bivacco dei Migranti : Nuovo controllo a tappeto dei militari della Compagnia Duomo: 5 le persone accompagnate in caserma per accertamenti, l'Amsa ha Portato via materassi e materiale vario

Milano - blitz delle forze dell’ordine tra i Migranti accampati a Porta Venezia. Scambio di accuse tra Pd e centrodestra : Prima lo Scambio di accuse tra centrodestra e centrosinistra. Poi l’intervento di Polizia e Guardia di Finanza, con alcuni migranti che sono stati Portati in Questura perché venisse accertata la loro posizione. Al centro, i “bivacchi di stranieri che sono tornati ad aumentare in zona Porta Venezia”, in particolare lungo i Bastioni e il parco Indro Montanelli, a Milano. I deputati del Partito democratico oggi hanno firmato ...