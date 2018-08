Meteo | weekend di sole e caldo | specie al Centro-sud Ma da inizio settimana torna la

Meteo - nel weekend ancora caldo ma è in agguato il ciclone di Ferragosto : Dopo la perturbazione che ha colpito i nord del Paese e che farà sentire i suoi effetti anche venerdì, nelle giornate di sabato e domenica il sole tornerà a splendere su tutta la Penisola, a parte i soliti temporali improvvisi a livello locale. In agguato però c'è la prima vera grane perturbazione di agosto che con l'inizio della prossima settimana potrebbe mutare radicalmente le condizioni Meteo.Continua a leggere

Meteo - piogge e calo delle temperature al Nord. Ma nel weekend torna l’afa da bollino rosso : Domani al Nord arrivano piogge e temporali, con un conseguente calo delle temperature. Ma già nel weekend in Italia torna l'afa, con il bollino rosso previsto per sabato in ben otto città: valori massimi intorno ai 37 gradi. La prossima settimana inizierà con una nuova perturbazione che riguarderà soprattutto il Nord.Continua a leggere

Meteo weekend - Sole e caldo prevalente ma anche qualche TEMPORALE al Nord : Roma - METEO WEEKEND - La situazione METEOrologica nel corso del WEEKEND che precede il Ferragosto sarà caratterizzata da un campo di pressioni medio-alte che abbraccerà gran parte del Mediterraneo e dell'Italia. Ne conseguirà, un tempo tutto sommato buono su gran parte delle nostre regioni, seppur risentiremo di qualche nota instabile legata al fronte che transiterà venerdì sull'Europa centrale e rischio di ...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge : Meteo, allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Centro/Sud : attenzione ai temporali pomeridiani di Sabato e Domenica : 1/15 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i forti temporali del weekend al Centro/Sud : MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Aria moderatamente più fresca proveniente dall’Europa orientale raggiungerà le aree più a sud dell’Italia favorendo, nella giornata di domani, condizioni di instabilità più diffuse, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - violenti temporali nel primo weekend di Agosto : FOCUS sui fenomeni estremi - attenzione al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Meteo weekend - termina l'ondata di caldo : arrivano i temporali - soprattutto al Centro-Sud : Si indebolisce l'alta pressione africana sul Mediterraneo e arrivano le perturbazioni, con precipitazioni localmente molto intense, specialmente a Sud e sulle isole. Ma il caldo ci accompagnerà ancora a lungo, seppur non come la situazione vista questa settimana.Continua a leggere

Meteo - dal caldo africano ai temporali : weekend con pioggia : Calo delle temperature e piogge anche a carattere temporalesco in arrivo per il weekend in Sicilia. Lo annuncia anche la Protezione Civile.

Meteo weekend - avanza l’anticiclone Nerone : tanto sole e caldo in aumento : Secondo gli esperti Meteo nelle prossime ore l'anticiclone africano Nerone si farà via via più forte sul nostro Paese. Masse d'aria calda proveniente dal Sahara continueranno a spingersi sull'Italia e il clima diventerà rovente. Tra sabato e domenica il caldo aumenterà vertiginosamente su molte regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia weekend 28-29 luglio. Che tempo farà : L’ultimo weekend di luglio si preannuncia all’insegna del sole e del caldo su tutta Italia. Secondo le Previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 luglio, le temperature torneranno ad alzarsi riportando afa e valori superiori ai 35 gradi su tutta la penisola. Più incerta la situazione sul fronte meteo, visto che fino a sabato il maltempo dovrebbe continuare ad affacciarsi lungo lo Stivale: dopo una giornata di piogge e temporali che ...