Meteo Settimana di Ferragosto

Allerta Meteo - ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

Meteo - via alla settimana di caldo "no stop" : si suderà anche di notte : Ci aspetta una settimana in cui l'anticiclone africano reciterà un ruolo da protagonista. Il termometro arriverà a toccare...

Meteo - altra settimana bollente : caldo da Nord a Sud - ma è in arrivo un leggero calo delle temperature : Un'altra settimana di caldo e afa per gli italiani, da Nord a Sud. Durante i prossimi giorni, però, ci sarà un leggero abbassamento delle temperature rispetto ai valori altissimi della scorsa settimana. In arrivo, soprattutto da metà settimana, qualche temporale sparso che porterà un leggero calo dell'afa.Continua a leggere

Previsioni Meteo - l’ondata di caldo in Europa proseguirà anche la prossima settimana : temperature altissime e rischio incendi : La fatale e potenzialmente storica ondata di caldo in atto rimarrà sull’Europa occidentale fino all’inizio della prossima settimana, spiega AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. In Spagna sono già 2 le vittime del forte caldo. Le temperature sono salite di 6-12°C sopra la media dalla Penisola Iberica alla Germania e alla Polonia ieri, 3 agosto, e condizioni simili sono attese per oggi. Le massime raggiungeranno i 29°C a ...

Meteo Italia - Ancora gran CALDO anche la prossima settimana : Napoli - Il gran CALDO allenterà un pochino la morsa da giovedì al Centro Nord, ove tuttavia il clima rimarrà Ancora CALDO e a tratti afoso. Le massime perderanno qualche grado ma già domenica torneranno a toccare i 36/37°C in Emilia Romagna, 32/34°C altrove. anche sulle Tirreniche centro settentrionali ci sarà una lieve flessione da domani, specie in Toscana, ove tuttavia domenica si torneranno a sfiorare i ...

Previsioni Meteo fine settimana : instabilità a Sud - caldo intenso a Nord - Ultime Notizie Flash : Le Previsioni meteo di questo fine settimana parlano chiaro: il Sud verrà investito nuovamente dal maltempo, mentre il Nord dovrà ancora affrontare il caldo intenso

Previsioni Meteo - l’estate fa sul serio : settimana rovente - la più calda da inizio stagione : L’estate fa sul serio e si appresta a iniziare una settimana rovente, la più calda dall’inizio della stagione, con tanta afa e temperature che sfioreranno i 40 °C. L’intensa ondata di caldo interesserà l’Italia fino al primo weekend di agosto, ma la canicola si farà sentire soprattutto nelle città facendo scattare i bollini rossi in quelle più roventi: mercoledì saranno ben 8 le città italiane contrassegnate con il ...

Meteo - via alla settimana più calda dell’estate : sole e temperature roventi ovunque : Un doppia fase di anticiclonica di origine africana porterà per i prossimi giorni sole ovunque sulla Penisola italiana ma soprattutto caldo intenso e temperature con picchi a 36-38 gradi che non si abbasseranno mia sotto i 22-24 gradi neanche di notte.Continua a leggere