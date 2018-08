Mertens all' esame Wolfsburg | c' è Ancelotti da convincere

Napoli - Mertens dall'Indonesia tranquillizza tutti : tornerà dopo il Liverpool : l'ultimo dei reduci dal Mondiale che deve aggregarsi al gruppo, ma anche il più atteso dai tifosi e probabilmente da Ancelotti che freme per vederlo all'opera e decidere dove schierarlo: Dries Mertens,...

Roma - Monchi : "Trattativa in stallo per Florenzi. Mertens? Non è un obiettivo" : Il ds giallorosso, nel giorno della presentazione di Coric e Bianda, chiude al belga del Napoli, mentre non si nasconde su Forsberg: ''Mi piace da prima del Mondiale''

Napoli - un altro colpo in attacco se va via Mertens o Callejon : Week end a Capri prima di tuffarsi nell?universo Napoli, Ancelotti pronto a spingere sull?acceleratore in Trentino per imprimere velocemente le sue idee al gruppo. BREEFING A CENA La...

La Roma risponde alla Juventus - si punta a Mertens : L' A.S Roma sembra pronta a rispondere all'eventuale acquisto di Cristiano Ronaldo della Juventus. Il club giallorosso ha già avviato i primi contratti con l'arrivo nella Capitale di Justin Kluviert, William Bianda, Nicolò Zaniolo, Antonio Mirante, Ivan Marcano, Davide Santon, Javier Pastore, Bryan Cristante e Ante Coric. Per il momento, invece l'unico ad abbandonare la Roma è stato Radja Nainggolan che ha ricevuto l'offerta dall'Inter di ...

Edicola : Alisson - Higuain e Callejon i primi regali del Chelsea per Sarri. Roma : suggestione Mertens : Secondo il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri entro il weekend sarà il nuovo tecnico del Chelsea. Il quotidiano Romano riporta come Roman Abramovich, sia sceso in prima linea per risolvere l'impasse e convincere De ...

Mertens ALLA ROMA?/ Ultime notizie : primi contatti con il Napoli - l'agente non smentisce! : MERTENS ALLA ROMA? Ultime notizie: primi contatti con il Napoli per arrivare al calciatore belga domani impegnato nei quarti di finale del Mondiale, l'agente non smentisce l'affare.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Mertens alla Roma? / Calciomercato : i giallorossi piombano sul belga del Napoli - ma la clausola è scaduta : Mertens alla Roma? Calciomercato: i giallorossi piombano sul belga del Napoli che ora è impegnato in nazionale al Mondiale. La clausola è scaduta, si deve trattare con Aurelio De Laurentiis.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:35:00 GMT)

Mertens : 'Ho detto no alla Cina - mia moglie non vuole. Napoli? Vediamo...' : SULLO SCUdetto - 'Se preferisco Scudetto o Coppa del Mondo? - risponde Mertens ad una domanda - Tutti direbbero Coppa del Mondo e lo devo dire perché è una televisione belga a chiedermelo, ma la ...