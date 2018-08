Maurizio Sarri | buona la prima | 3-0 per il Chelsea Gol di Jorginho

Chelsea - Maurizio Sarri : 'Rosa al completo con l'arrivo di Kovacic - sono davvero felice' : Poi un pensiero sulla cessione di Courtois: "La volontà del giocatore era chiara, voleva andare a Madrid, a bbiamo forse perso uno dei più importanti portieri al mondo ma ne abbiamo preso Kepa che è ...

De Laurentiis/ “CR7 mossa commerciale che può ritorcersi contro - Maurizio Sarri è un maleducato” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "CR7 mossa commerciale che può ritorcersi contro, Maurizio Sarri è un maleducato". Le dichiarazioni del patron partenopeo(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:39:00 GMT)

De Laurentiis accusa Sarri - Maurizio zittito in conferenza stampa : “non gli risponderò più” : Maurizio Sarri si ribella alle ‘bugie’ raccontate da Aurelio De Laurentiis, l’ex allenatore del Napoli dice la sua opinione dopo le accuse del Presidente partenopeo “Volevo smantellare il Napoli? Non voglio più rispondere a De Laurentiis”. Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri preferisce non rispondere al suo ex presidente al Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo ha accusato di voler smantellare il club ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : le foto più belle della conferenza stampa nelle vesti di manager [GALLERY] : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: quest’oggi le prime parole in conferenza stampa nelle vesti di manager Quest’oggi Maurizio Sarri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo manager del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli ha precisato che non stravolgerà la sua idea tattica pur adattandosi alle diversità della Premier League. Nella nostra gallery le foto della conferenza stampa di Maurizio ...

Sarri si presenta al Chelsea : “chiamatemi Maurizio…” : “Amo Napoli e la sia tifoseria in modo viscerale. Ho un ricordo stupendo e l’amerò sempre. De Laurentiis? Ci sono stati errori da entrambe le parti. Alcuni miei silenzi non sono stati compresi, ma nei prossimi anni mi auguro che tutto sarà superato”. Maurizio Sarri, nel giorno della sua presentazione come tecnico del Chelsea parla anche del Napoli e di De Laurentiis. “È un grande piacere essere qui a Londra, in ...

Giacca e cravatta - Maurizio Sarri si fa bello per il Chelsea. TUTTE LE FOTO : Primo giorno da manager del Chelsea per l'ex allenatore del Napoli che si è presentato con uno stile impeccabile alla prima conferenza. 'Sono nel miglior campionato del mondo', ha dichiarato. Ecco le immagini più belle. LE PAROLE DI Sarri

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...

Chi è il nuovo tecnico del Chelsea Maurizio Sarri? : Non erano parole dette a caso: Sarri, infatti, ha iniziato ad allenare nelle serie minori nel tempo libero, mentre studiava economia e lavorava in banca. Ingaggiato dal Sansovino nel 2000/01, ha ...

Maurizio Sarri è l'allenatore del Chelsea. Arriva anche Jorginho : Oggi è avvivato dopo un lungo tira e molla l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'ex tecnico dei partenopei

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : L’allenatore toscano ex Napoli prende il posto di Antonio Conte, esonerato venerdì. Maurizio Sarri è pronto alla nuova sfida. “Sono

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea - ha firmato un contratto di tre anni : La squadra di calcio inglese del Chelsea ha ingaggiato Maurizio Sarri come suo nuovo allenatore al posto di Antonio Conte, in carica nelle due passate stagioni ed esonerato ufficialmente venerdì. Sarri, che è stato l’allenatore del Napoli nelle ultime tre The post Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea, ha firmato un contratto di tre anni appeared first on Il Post.