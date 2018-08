Matteo Salvini | ' Voglio reintrodurre il servizio militare'

Matteo Salvini sfida la Ue : "Che piaccia o no - smonteremo la legge Fornero" : Si avvicina settembre, si avvicina il momento delle scelte sulla legge di stabilità e si avvicina soprattutto la trattativa che il governo dovrà fare con Bruxelles per scontare più flessibilità. E il vicepremier Matteo Salvini ha pensato bene di far partire il negoziato mettendo la pistola sul tavolo, cosa che sicuramente non farà piacere ai commissari europei. Lo ha fatto menzionando una delle riforme promesse ...

Milleproroghe - Matteo Salvini : “Alle periferie arriveranno anche più soldi” : Durante l'intervista rilasciata a RaiNews24 il vicepremier leghista ha ripreso anche la vicenda dell'annuncio shock di Trenord, in cui una dipendente invitava i nomadi a scendere dal treno: "La capotreno andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no".Continua a leggere

Hotel di Ischia pro Matteo Salvini - il titolare annuncia su twitter : 'La mia compagna entra nella Lega' : Ha offerto un soggiorno gratis a Matteo Salvini scatenando polemiche sugli organi di stampa e i social media e oggi Aldo Saverio Presutti, General Manager dell'Hotel Solemar terme di Ischia , annuncia ...

Matteo Salvini - il sondaggio : la Lega il partito più votato tra i cattolici : Nel vangelo secondo Matteo si legge che le religioni non sono tutte uguali: il cristianesimo è superiore alle altre e va difeso, innanzitutto dall' islam. Dice pure che la famiglia è solo quella ...

Gianfranco Miccichè : 'Chi tra noi corteggia Matteo Salvini rimarrà con un pugno di mosche' : 'Il centrodestra è sempre più a rischio'. Gianfranco Micciché , ex ministro azzurro e molto critico rispetto alla linea di Matteo Salvini - 'ha preso una strada sbagliata' - in una intervista a ...

Matteo Salvini - il sospetto horror da Forza Italia : 'Leghisti da soli in Abruzzo? Chi vogliono aiutare' : Le schermaglie incrociate nel centrodestra dopo il siluramento di Marcello Foa alla presidenza della Rai stanno diventando veri e propri colpi proibiti sotto la cintura. L'uomo voluto da Matteo ...

Matteo Salvini - il piano - già partito - per far fuori Berlusconi e arrivare al 40% : L'obiettivo è il 40% dei voti. Non subito, ma alle elezioni che conteranno davvero per il Carroccio e che si terranno nella primavera 2019: le Europee , dove si gioca una gran parte della credibilità ...

Matteo Salvini in vacanza in Puglia si mostra (ripetutamente) a petto nudo sui social : La calura estiva ha convinto Matteo Salvini ad abbandonare le camicie e mostrarsi ripetutamente sui social a petto nudo, nel racconto delle sue vacanze pugliesi. Il vicepremier - che già all'inizio della scalata verso il potere aveva posato senza veli in una nota copertina del settimanale Oggi - da principale leader politico del paese, nell'immagine che di sé diffonde tramite i diversi profili social, continua a far a meno di un ...

Matteo Salvini denunciato dai rom per la capotreno di Trenord : 'Per me sono medaglie' : denunciato da un attivista rom per 'diffusione di idee basate sull'idio razziale ed etnico, reato di cui all'articolo 3 della legge 654/1975'. A darne notizia, ripreso dal quotidiano Il Tempo , è ...

Il bluff di Matteo Salvini su "padre" e "madre" : nel modulo per la carta d'identità c'è la dicitura "genitori" : bluff di Matteo Salvini sul ripristino della dicitura "padre" e "madre" al posto di "genitore 1" e "genitore 2" sui moduli per la carta d'identità elettronica d'identità elettronica. Dove compare la dicitura "genitori".Il vicepremier leghista, così come il suo partito, non ha mai fatto mistero della sua contrarietà. "La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli ...

“Ecco quanto guadagna Matteo Salvini”. La rivelazione sul ministro spiazza tutti : Il politico più in vista del nuovo esecutivo Conte, senza alcun dubbio. L’uomo intorno al quale il Paese continua a dividersi ogni giorno, amatissimo e criticato ferocemente allo stesso tempo. Parliamo, ovviamente, di Matteo Salvini, che da quando è stato nominato ministro dell’Interno è stato continuamente sulle prime pagine dei giornali, vuoi per le sue dure posizioni in tema di immigrazione vuoi per una lunga serie di ...

Matteo Salvini denunciato per odio razziale da un attivista Rom : Nella mattinata di questo venerdì 10 agosto è stato protocollato presso il Tribunale di Roma un atto ufficiale di denuncia-querela firmato dall'attivista rom Alievski Musli contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per diffusione di idee basate sull'odio razziale ed etnico. In particolare sono sotto accusa le frasi dette dal leader leghista alcune settimane fa a un'emittente Tv lombarda, riprese ampiamente da tutta la stampa nazionale, nel ...

Matteo Salvini : “Chi vive nei campi nomadi è un parassita”. Un attivista rom lo denuncia : Possibile ha offerto assistenza legale gratuita a Alievski Musli, che ha deciso di denunciare Salvini per le frasi discriminatorie pronunciate contro i rom che vivono nei campi nomadi. Nel mirino alcune dichiarazioni fatte dal ministro: "Se gli stranieri irregolari vanno espulsi, i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".Continua a leggere

Matteo Salvini al 40% : tremano grillini e sinistra : Il consenso per la Lega di Matteo Salvini è al massimo. Passano le settimane e il leader sembra una macchina