Massimo Giletti | che botta! Arriva la conferma | guai per ‘Non è l’Arena’

Massimo Giletti a Lourdes : "predispone l’anima ad affrontare le difficoltà” : In attesa di tornare su La7 con il talk 'Non è l'Arena', Massimo Giletti ha confessato al settimanale Oggi quella che è stata una tappa delle sue vacanze estive. Un viaggio a Lourdes, da lui conosciuta quando aveva appena 10 anni, grazie alla nonna materna Bianca Maria. Un tempo crocerossina in guerra, fu proprio la nonna a far capire al piccolo Massimo quanto fosse importante "conoscere le persone invisibili. Le persone che soffrono, ...

Massimo Giletti/ A Lourdes per aiutare i malati : “La prima volta andai con mia nonna - avevo 10 anni” : L'estate di Massimo Giletti: prima di riprendere "Non è l'Arena", trascorre del tempo a Lourdes per aiutare i malati. La prima volta aveva dieci anni, oggi ritorna appena può(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Massimo Giletti spiazza tutti - che stangata all’avversario Fabio Fazio : Tra poco si aprirà la nuova stagione televisiva 2018/2019 e Massimo Giletti e Fabio Fazio saranno sicuramente tra i protagonisti con le loro trasmissioni. Giletti, costretto a lasciare lo scorso anno Mamma Rai a causa della cancellazione del suo programma ‘Non è l’Arena’, si è preso le sue belle rivincite approdando a La7, con il suo nuovo talk show ‘Non è l’Arena’. Giletti lancia la stoccata a Fabio Fazio: ...

Massimo Giletti - confermato a La7 - languisce solo per la Rai : «E’ la mia casa - ci penso sempre» : Massimo Giletti Ma Massimo Giletti è contento di stare a La7 o vive la sua esperienza terzopolista come un ripiego forzato? La domanda sorge facile facile, anche perché la posizione del conduttore sta diventando persino imbarazzante. Per l’editore Urbano Cairo, ovviamente. Ad ogni intervista che rilascia, infatti, il riccioluto presentatore di Non è L’Arena non perde l’occasione di ribadire il proprio rammarico per non essere ...

Massimo Giletti/ “Dal volontariato a Lourdes al ritorno in Rai. E su Sergio Marchionne e Fabrizio Frizzi...” : Massimo Giletti: “Dal volontariato a Lourdes al ritorno in Rai. E su Sergio Marchionne e Fabrizio Frizzi...”. Il conduttore di Non è l'Arena si confessa all'Avvenire. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Dal 6 al 10 agosto Premio Letterario Caccuri. Massimo Giletti condurrà serata conclusiva : Saranno attribuiti inoltre riconoscimenti speciali per la narrativa, il giornalismo, la musica, l'economia e, più in generale, l'entertainment. Il Premio Narrativa sarà assegnato il 9 agosto a Sandro ...

Spettacoli : Massimo Giletti condurrà la serata finale del Premio Caccuri : di Redazione Crotone24news.it A contendersi il Premio: Ferruccio De Bortoli, Tiziana Ferrario e Nicola Gratteri. Tra gli ospiti Massimo Cacciari e Walter Longo. Sarà Massimo Giletti a condurre, con ...

Massimo Giletti - grossi guai : chi lo pianta in asso improvvisamente : Sembra che Massimo Giletti abbia una gatta da pelare. Anzi, due. Secondo il sito TvZoom, a Non è l'Arena c'è aria di tempesta. Si legge che la storica autrice di Massimo Giletti, Annamaria De Nittis, ...

Massimo Giletti e la frecciatina a Fabio Fazio : «Ho sentito di aver svoltato quando abbiamo battuto Rai 1» : FUNWEEK.IT - Tra Massimo Giletti e Fabio Fazio non corre buon sangue e come molti addetti ai lavori hanno ipotizzato in passato, la chiusura de L'Arena e il trasloco del giornalista torinese alla rete ...

Massimo Giletti a TvBlog : "L'emozione - la dignità e la libertà che ha un prezzo che son felice di aver pagato" : Ospite della nostra rubrica estiva "Cinque domande a..." oggi qui su TvBlog c'è il padrone di casa della domenica sera di La7 Massimo Giletti. Con la sua "Non è l'Arena" ha infatti presidiato con successo lo slot della domenica sera del canale di Urbano Cairo. Con Giletti abbiamo fatto un bilancio di questa stagione del suo talk show d'informazione a La7, abbiamo parlato anche di passato e ovviamente di futuro.Si è chiusa una stagione molto ...

Massimo Giletti contro Mario Orfeo/ “Amo la Rai - ma non potevo accettare compromessi squallidi” : Massimo Giletti contro Mario Orfeo: “Amo la Rai, ma non potevo accettare compromessi squallidi”. Il conduttore di Non è l'Arena torna a parlare del suo doloroso addio...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Massimo Giletti - duro attacco verso la Rai e Fabio Fazio : 'Rifiutai compromessi squallidi' : Massimo Giletti torna a parlare del suo addio alla Rai e lo fa attraverso una nuova intervista rilasciata in queste ore al sito web 'TvBlog.it'. Il conduttore e giornalista, che quest'anno ha registrato un grandissimo successo di ascolti con il nuovo talk show 'Non è l'Arena' in onda su La7, si è tolto qualche nuovo sassolino dalle scarpe, lanciando frecciatine alla Tv di Stato, al suo diretto competitor Fabio Fazio, conduttore di 'Che tempo che ...

Massimo Giletti a TvBlog : "L'emozione - la dignità e la libertà che ha un prezzo che son felice di aver pagato" : Ospite della nostra rubrica estiva "Cinque domande a..." oggi qui su TvBlog c'è il padrone di casa della domenica sera di La7 Massimo Giletti. Con la sua "Non è l'Arena" ha infatti presidiato con successo lo slot della domenica sera del canale di Urbano Cairo. Con Giletti abbiamo fatto un bilancio di questa stagione del suo talk show d'informazione a La7, abbiamo parlato anche di passato e ovviamente di futuro.Si è chiusa una stagione molto ...

Massimo Giletti parla di un possibile ritorno in Rai : Massimo Giletti tornerà su Rai1? La confessione del conduttore Confermato al timone di Non è l’Arena su La7, Massimo Giletti ha parlato del suo possibile ritorno in Rai e del futuro professionale. Intervistato da Tvblog il noto conduttore ha ammesso di guardare al presente, sottolineando però di continuare ad avere nel cuore la Rai. “La Rai per me rappresenta un amore profondo che non finirà mai”. Sono state queste le parole ...