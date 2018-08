ilfattoquotidiano

: Marielle Franco, ministro della Sicurezza: “Anche politici coinvolti nell’omicidio” - Cascavel47 : Marielle Franco, ministro della Sicurezza: “Anche politici coinvolti nell’omicidio” - MPenikas : FQ: Marielle Franco, ministro della Sicurezza: “Anche politici coinvolti nell’omicidio” - TutteLeNotizie : Marielle Franco, ministro della Sicurezza: “Anche politici coinvolti nell’omicidio” -

(Di sabato 11 agosto 2018) “Agenti pubblici e” sononell’assassinio di, consigliera municipale di Rio de Janeiro e attivista, uccisa in un agguato in strada il 14 marzo. Lo ha dichiarato ilbrasiliano, Raul Jungmann, affermando che l’assassinio potrebbe essere motivato politicamente ma non fornendo alcun nome, con la motivazione che ciò potrebbe “minare i progressi nelle indagini”. L’omicidio di, esponente del partito di sinistra Psol, sembra stato orchestrato ed eseguito in modo professionale. Con lei è stato ucciso anche il suo autista, Anderson Pedro Gomes, mentre una collaboratrice è sopravvissuta. La loro auto è stata inseguita e bloccata in strada, poi crivellata di proiettili. Tra i pochissimi neri in Consiglio municipale e tra le pochissime donne, proveniente da una favela e apertamente bisessuale,criticava ...