Maria De Filippi svela il lavoro del figlio Gabriele | poi la dedica | Un senso di

“La mia nuova vita”. Giorgio spiazza Gemma Galgani e Maria De Filippi. L’annuncio : Una dama torinese e un gabbiano fiorentino. Conosciutisi all’interno di Uomini e Donne, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi, hanno fatto sognare milioni di fan. Otto mesi di relazione, una storia d’amore da vivere tutta d’un fiato. Poi, improvvisamente, la rottura. Fine dell’idilliaco rapporto. Forse per gelosia e la paura di un possibile tradimento. Gemma Galgani e Giorgio Manetti: quando dici Uomini e ...

Maria De Filippi parla del figlio Gabriele : "Abbiamo cercato di proteggerlo dalla nostra fama" : "Da quando è arrivato nelle nostre vite abbiamo cercato di proteggerlo dalla nostra fama, evitando che si montasse la testa o che se ne sentisse schiacciato". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria De Filippi parla del figlio Gabriele, adottato con Maurizio Costanzo nel 2004. "Abbiamo sempre condotto una vita normale, tanto che per anni non aveva capito che eravamo famosi", ha continuato la conduttrice, "Che sia biologico ...

Maria De Filippi si racconta : "Io e Maurizio ci siamo incontrati al momento giusto” : Dall'amore per il figlio adottivo Gabriele a quello per il marito, passando per la fede e lo sport: l'intervista alla...

Maria De Filippi elogiata dalla Balivo : “E’ come la Juve di Ronaldo” : Caterina Balivo su Maria De Filippi: “E’ una corazzata” Caterina Balivo, dopo 8 anni su Raidue dove ha portato al successo Detto Fatto, trasloca di nuovo su Raiuno. Sarà in diretta tutti i giorni, dalle ore 14 alle 15:30, con Vieni con me, un format che s’ispira allo show americano di Ellen De Generes. Caterina Balivo, come ha rivelato sulle pagine del Corriere della Sera in edicola oggi, metterà gli ospiti “sulla ...