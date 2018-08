Mantova | 14enne muore schiacciato da una giostra ai giardinetti “Ha ceduto il perno che

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita ieri sera, venerdì 10 agosto,da una pesante struttura in ferro mentre stava giocando con gli amici neipubblici di piazza Castello, a Castel d’Ario, in provincia di. La dinamica dell’incidente ancora non è chiara, ma secondo le prime ricostruzioni ilè stato travolto da una panchina girevole in ferro che ha, schiacciandolo. A cedere in particolare, sarebbe stato ilche sorreggeva la struttura. La parte che si è staccata, andando a schiacciare il, era molto pesante, circa 8 quintali. Tanto che, riferiscono i carabinieri di, sono servite dieci persone per sollevarla e liberare il ragazzino. Quest’ultimo è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati e il decesso è stato constatato sul posto dai soccorritori del 118 intervenuti. La tragedia si è consumata ...