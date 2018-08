MANTOVA | 14ENNE MUORE SCHIACCIATO DA PANCHINA GIREVOLE Ultime notizie | una tragedia

14enne muore schiacciato da struttura in ferro nel MANTOVAno : Milano, 11 ago., askanews, - Uno studente di 14 anni è morto intorno alle 22.30 di ieri sera dopo essere rimasto schiacciato da una pesante struttura in ghisa nei giardini pubblici di piazza Castello ...

Morto schiacciato da un arredo urbano un 14enne nel MANTOVAno : Milano, 11 ago., askanews, - Uno studente di 14 anni è Morto intorno alle 22:30 di ieri sera dopo essere rimasto schiacciato da una pesante struttura in ghisa nei giardini pubblici di piazza Castello ...

MANTOVA - 14enne muore schiacciato da una giostra ai giardinetti. “Ha ceduto il perno che sorreggeva la struttura” : Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita ieri sera, venerdì 10 agosto, schiacciato da una pesante struttura in ferro mentre stava giocando con gli amici nei giardinetti pubblici di piazza Castello, a Castel d’Ario, in provincia di Mantova. La dinamica dell’incidente ancora non è chiara, ma secondo le prime ricostruzioni il 14enne è stato travolto da una panchina girevole in ferro che ha ceduto, schiacciandolo. A cedere in ...

Crolla panchina girevole - 14enne muore schiacciato nel MANTOVAno - : Il ragazzo stava giocando in un parco pubblico a Castel d'Ario, quando il gioco, del peso di alcuni quintali, montato su un piedistallo, è improvvisamente Crollato travolgendolo davanti ad altri ...

Crolla panchina girevole - 14enne muore schiacciato nel MANTOVAno : Crolla panchina girevole, 14enne muore schiacciato nel Mantovano Il ragazzo stava giocando in un parco pubblico a Castel d’Ario, quando il gioco, del peso di alcuni quintali, montato su un piedistallo, è improvvisamente Crollato travolgendolo davanti ad altri bambini Parole chiave: ...

Schiacciato da una panchina girevole - muore 14enne nel MANTOVAno : Un ragazzo di 14 anni è morto venerdì sera Schiacciato da una panchina girevole nel mantovano. La tragedia è avvenuta ai giardini pubblici di Piazza Castello a Castel d'Ario dove il ragazzo stava ...

Schiacciato da una panchina girevole - muore 14enne nel MANTOVAno : Un ragazzo di 14 anni è morto venerdì sera Schiacciato da una panchina girevole nel mantovano. La tragedia è avvenuta ai giardini pubblici di Piazza Castello a Castel d'Ario dove il ragazzo stava giocando con alcuni amici. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti pare che addosso al ragazzo sia crollata una panchina montata su un perno, del peso di circa 8 quintali. A nulla sono serviti i soccorsi.