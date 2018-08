Manovra | più partite Iva senza controlli fiscali Parola del sottosegretario leghista

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018) Ilall'Economia, Masssimo Bitonci, ha anticipato che il governo aumenterà il numero delleIva.In un'intervista al Corriere della Sera, Bitonci ha ribadito che sull'Iva il governo bloccherà gli aumenti ("Ipotizziamo solo un riordino, una semplificazione, per ragioni di omogeneità e non per racimolare risorse") e sulla Flat Tax ha spiegato che si partirà con leIva ma potrebbe essere annunciato "un piano pluriennale di riduzione dell'Irpef con sgravi progressivi sui redditi, che potrebbe già avere effetto sul 2019 con le dichiarazioni del 2020".Per quanto riguarda la Flat tax, Bitonci ha spiegato che il primo assaggio sarà per leIva: "Alzeremo, quasi raddoppiandolo, il tetto di fatturato per rientrare nel regime forfettario con la tassa al 15%.Estenderemo i benefici a 500 ...