Manovra | il ministro Lezzi al lavoro per un pacchetto Sud

Manovra - il viceministro Gravaglia : "Gli 80 euro potranno trasformarsi in riduzione fiscale" : "Non si tolgono gli 80 euro si sta valutando di trasformarli in riduzione fiscale anziché in bonus: conta il netto in busta paga", così il viceministro all'Economia che precisa: "Prima di parlare di risorse e di estensione di misure esistenti occorre fare un'analisi seria"

Flat tax - il ministro Tria : "Avvio già nella prossima Manovra" : ...Pil "Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". La ...

Manovra - il ministro Tria frena Di Maio : no a spese fuori dai vincoli di bilancio : Lancia un messaggio tranquillizzante per i ministri finanziari degli altri Paesi. Ma le sue parole sembrano più che altro dirette ai colleghi di governo italiani. Dal G20 di Buenos Aires il ministro ...

Conti pubblici - il ministro Tria : “Nessuna Manovra correttiva nel 2018. Avanti con riduzione debito-Pil” : “Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi, si vedrà a consuntivo. Riteniamo che non ci sarà nessun allargamento del bilancio e nessuna restrizione nel senso di manovra correttiva. Sul 2019, ho ripetuto a Moscovici che ho preso l’impegno di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto debito/Pil. Non ci sarà nessuna inversione di tendenza per quanto riguarda l’aggiustamento strutturale”. Così Giovanni Tria, ministro ...

Ministro Tria : “La crescita può rallentare - ma per quest’anno nessuna Manovra correttiva” : «Il primo obiettivo, il punto qualificante sarà il perseguimento prioritario della crescita dell’economia in un quadro di coesione e inclusione sociale». Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, nel corso dell’audizione di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero. ...