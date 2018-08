Maltempo | provincia di Reggio Calabria in ginocchio per i temporali e le grandinate

Maltempo : 42 interventi dei Vigili del Fuoco a Firenze e provincia : A causa del Maltempo che ha colpito Firenze e la provincia nel pomeriggio di ieri, a partire dalle ore 18.50 i Vigili del Fuoco hanno effettuato 42 interventi nelle zone di Pontassieve, Calenzano, Sesto Fiorentino e, nel capoluogo, nelle di Bellariva, Cure e in centro. Hanno operato due squadre di Firenze Centrale, Firenze Ovest, Calenzano, Petrazzi (in supporto sul territorio di Firenze) e una squadra di Pistoia. Secondo quanto riferito dalla ...

Maltempo : 5 milioni di euro dalla Provincia di Trento per Moena : Sono cinque i milioni di euro a disposizione per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subito danni a causa del Maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito duramente la Val di Fassa. Con un provvedimento adottato dalla giunta Provinciale di Trento sono stati decisi criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi e anche i tempi per la presentazione delle domande. “Possiamo proprio dire – ha sottolineato il presidente ...

Maltempo - danni e disagi in Provincia di Pisa : 110mm di pioggia a Crespina Lorenzana. Nuova allerta meteo per domani : danni e disagi in Provincia di Pisa a causa di un forte temporale che ha colpito l’entroterra Pisano in particolar modo nelle zone di Lari e Ponsacco. A Crespina Lorenzana sono caduti 110mm di pioggia. Nella zona di Lari i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire circa 10 interventi per allagamenti e smottamenti lungo le strade locali senza tuttavia dover far ricorso ad interruzioni della viabilità. Un fosso nella zona di Perignano ha invece ...

Maltempo in provincia di Pisa - allagamenti e danni. Fosso rompe gli argini : Pontedera, 22 luglio 2018 - Problemi per il Maltempo in provincia di Pisa. Una pioggia incessante , caduta per buona parte della mattina di domenica, ha creato non pochi problemi, con allagamenti e un ...

Viabilità - lavoro senza sosta per i cantonieri della Provincia di Terni nell'emergenza Maltempo : UMWEB, Terni " E' stato un grande impegno quello delle squadre stradali della Provincia di Terni che a distanza di due giorni sono ancora impegnate sulla rete viaria del territorio, in particolare ...

Maltempo - Coldiretti : la Bassa Padovana la zona più colpita della provincia : Piacenza d’Adige è la località Padovana più colpita dal passaggio di una forte perturbazione nella notte: nella località della Bassa Padovana è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti, arrivando a spezzare anche i robusti pali in acciaio che ...

Pali caduti - tombini esondati e allagamenti a causa del Maltempo in provincia di Cuneo : Numerosi interventi dei vigili del fuoco dalle 21 di ieri sera , 12 luglio, , per i danni provocati dal maltempo e in parte dal forte vento. A Carrù, in Strada Calleri, a seguito del temporale sono ...

Tromba d’aria in provincia di Milano : scoperchiati i tetti delle case. Il Seveso esonda. Maltempo anche a Varese : Una Tromba d’aria in provincia di Milano ha scoperchiato i tetti di alcune case. Giornata di Maltempo in Lombardia, dove i vigili del fuoco sono stati allertati sia nell’hinterland del capoluogo che in provincia di Varese, mentre nella notte è esondato il Seveso. Come era già successo nella giornata di mercoledì, le cattive condizioni metereologiche hanno causato cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie. L’allerta ...

Maltempo : resta allerta per nuova perturbazione a Milano e provincia : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – L’emergenza per i nubifragi e l’esondazione del Seveso a Milano e in provincia, soprattutto nei Comuni tra Monza e il capoluogo, sta rientrando, ma l’allerta resta alto per una nuova perturbazione prevista intorno alle 13. Le squadre dei vigili del fuoco uscite nella notte per mettere in sicurezza le strade dagli alberi caduti e pericolanti stanno tornando nella sede centrale e le strade di ...

Maltempo - Cdm : “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il 7 giugno scorso nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino. Lo rende noto il comunicato finale di palazzo Chigi. L'articolo Maltempo, Cdm: “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - fulmini in provincia di Benevento : incendi e frane tra Sannio e Irpinia : Tanta paura per il boato e poi per le fiamme che sono divampate in un attimo, ma un’intera famiglia di San Nicola Manfredi è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento che è intervenuta in via Chiesa, nella frazione Toccanise, dopo che un fulmine ha colpito il tetto di una villetta. E’ stato l’intervento più importante registrato dai vigili del fuoco, impegnati su diversi fronti, soprattutto ...

Maltempo Puglia : nubifragio in provincia di Foggia - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio ha investito nella notte gran parte della provincia di Foggia: allagamenti a Lido del Sole, dove i vigili del fuoco del comando provinciale stanno operando con diverse squadre. disagi anche a San Giovanni Rotondo, i pompieri hanno tratto in salvo alcune persone all’interno di un’auto bloccata dall’acqua. disagi per i collegamenti delle Ferrovie del Gargano: sui binari si sono riversati fango e detriti, ...

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...