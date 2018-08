Maltempo | forte temporale a Cosenza con vento e grandinate

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte Maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...

Previsioni Meteo - confermato il forte Maltempo di Ferragosto : un peggioramento che rischia di sconquassare le vacanze italiane [MAPPE e DETTAGLI] : 1/36 ...

Maltempo in Europa - Francia e Germania devastate da grandine - alluvioni e forte vento : evacuazioni - feriti e dispersi [VIDEO] : Come previsto, l’Europa centrale e occidentale è stata colpita da forti temporali ieri, 9 agosto. Le tempeste hanno rilasciato venti di forte intensità, grandine di grandi dimensioni e piogge torrenziali, che hanno provocato alluvioni lampo in parti della Francia e della Germania. Nel pomeriggio, temporali con forti venti e grandine sono stati riportati nella Francia centrale e nordorientale. Nel frattempo, tempeste persistenti producevano gravi ...

Tempesta di fulmini e forte vento : a Malpensa blackout di un’ora/ Ultime notizie - Maltempo nel Varesotto : Tempesta di fulmini e forte vento: a Malpensa blackout di un’ora. Ultime notizie, maltempo nel Varesotto, disagi per i passeggeri dello scalo aeroportuale(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:17:00 GMT)

Forte Maltempo in Francia - inondazioni nel sud : disperso un turista tedesco [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo - disagi nell’aeroporto di Francoforte : stop ai voli per 30 minuti : Il Maltempo ha indotto a un temporaneo stop della circolazione aerea, allo scalo di Francoforte: per circa trenta minuti, a causa di una forte tempesta, decolli e atterraggi non sono stati possibili. L’attività normale è appena ripresa, secondo una portavoce di Fraport, ma nel traffico aereo si registrano molti ritardi. L'articolo Maltempo, disagi nell’aeroporto di Francoforte: stop ai voli per 30 minuti sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo Estofex per il forte Maltempo in Europa : rischio tornado - grandine - nubifragi e forte vento anche in Italia [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 2 per la Francia orientale, il Benelux e la Germania nordoccidentale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e, in misura minore, per tornado e grandine di grandi dimensioni. Stesso livello di Allerta per tornado e forte vento anche in Finlandia. Livello 1, invece, per l’Italia settentrionale, la Francia meridionale, la Spagna ...

Previsioni Meteo - Agosto prende una brutta piega : altro che estate - forte Maltempo e violenti temporali anche a Ferragosto [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Allerta Meteo Estofex - prosegue il forte Maltempo sull’Europa : Spagna - Francia - Germania e Italia a rischio di grandine - nubifragi e vento : Allerta Meteo – Livello di Allerta 2 emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per la Spagna settentrionale per grandine di grandissime dimensioni e forti raffiche di vento (livello 1 per la parte orientale del Paese). Anche la Francia meridionale riceve un’Allerta di livello 2 per gli stessi eventi, a cui si aggiunge la minaccia di nubifragi. Per l’Italia e le Alpi la minaccia di questi fenomeni è invece coperta dal livello 1, così ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte Maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Previsioni Meteo - settimana di super caldo e forte Maltempo in Europa : l’ondata di calore si sposta verso Nord/Est [MAPPE] : 1/19 ...

Forte Maltempo in Sicilia - albero cade a Palermo : scout bloccati - un ferito e auto danneggiate [DETTAGLI] : Forte maltempo in Sicilia, dove si sono registrati ingenti danni e disagi. Un grosso albero alto 10 metri è crollato in strada nel quartiere Zisa. Il bilancio è di un ferito e diverse auto danneggiate. L’albero è caduto all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Cipressi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell’Enel per ripristinare una linea ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo al Sud : violenti temporali pomeridiani - attenzione in Sicilia : 1/8 ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Centro/Sud : attenzione ai temporali pomeridiani di Sabato e Domenica : 1/15 ...