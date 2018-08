Malattie | che cosa rischi quando vai in vacanza | i sintomi agghiaccianti | che cosa devi

CURCUMA KILLER DEL TUMORE / La sostanza potrebbe essere usata per le Malattie resistenti alla chemioterapia : CURCUMA KILLER del TUMORE, ecco come può sconfiggere la malattia: l'azione della curcumina è particolarmente potente nell'inibizione delle cellule tumorali. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Zanzare? Robetta. Da Nord a Sud è allarme per le zecche. Portano tre tipi di Malattie : quali sono : In tutta Italia si sta diffondendo la paura delle zecche, in particolare quest'anno. La combinazione di temperature invernali miti e della buona piovosità quest' anno ha anticipato il risveglio di questi parassiti - si legge su Repubblica, "la cui presenza è stata segnalata persino nelle zone di pia

Una ciclopedalata di sensibilizzazione per la donazione degli organi e le Malattie rare : ci sarà anche Matteo Piantedosi a Lioni : Sono previsti grandi spettacoli di Bike Trial a Lioni, e tanto tanto divertimento per tutti i bambini dai 3 ai 16 anni, seguiti da istruttori professionisti della Federazione Ciclistica Italiana. In ...

Salute : la dieta portfolio riduce molti fattori di rischio per le Malattie cardiache - ecco quali : I ricercatori dell’University of Toronto hanno scoperto che la dieta portfolio, un’alimentazione a base vegetale che ha già dimostrato in precedenza di ridurre i livelli di colesterolo, riduce anche altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione, trigliceridi e infiammazione. Oltre a ridurre il colesterolo LDL di circa il 30% quando abbinata ad una dieta povera di grassi saturi, i ricercatori hanno scoperto che la ...

Esperto su fecondazione assistita e Malattie genetiche : è una procedura sicura - : Nel 2014 in Polonia a seguito della fecondazione in vitro è nato un bambino con una grave malattia genetica. Inoltre, in seguito ad un tragico errore, il neonato è risultato non essere il figlio ...

L’alimentazione può influenzare comparsa ed evoluzione del diabete e di altre Malattie croniche? : Il rapporto fra alimentazione e malattia è trattato molto, a proposito e a sproposito, sui mezzi di comunicazione. Un’ampia e approfondita revisione della letteratura scientifica sull’argomento è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista British Medical Journal (in italiano Giornale Medico Britannico). I risultati indicano che, a dispetto delle diete di esclusione oggi tanto di moda, L’alimentazione più sana è fondata sempre sulle stesse regole ...

Integratori e Omega 3? Il falso mito che prevengono Malattie vascolari : ROMA. Neppure gli Omega 3, probabilmente gli Integratori più decantati per il loro possibile effetto positivo sulla salute, si sono salvati dalla 'scure' della scienza. L'ultima metanalisi, la revisione degli studi sul tema, operata dalla Cochrane Library, ha trovato benefici minimi dal loro utilizzo: un risultato che ricalca quelli visti recentemente per ...

Perché le Malattie a trasmissione sessuale sono in aumento : Alla base c’è un comportamento immutabile e semplice: fare sesso non protetto con una persona infetta. Ma oggi la gente sembra semplicemente meno preoccupata dei rischi. Leggi

Rischio Malattie cardiovascolari e metaboliche : formaggi - salumi e olio nel mirino di ONU e OMS. “Occorre seguire 3 regole basilari” : L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Onu, nello stilare la lista dei cibi che possono fare aumentare entro il 2030 la diffusione di malattie non trasmissibili cardiovascolari e metaboliche, ha individuato alcuni cibi che da sempre fanno parte della Dieta Mediterranea. “Molti dei prodotti della nostra tradizione agroalimentare, che hanno fatto del Made in Italy uno dei driver di successo della nostra economia, rischierebbero di ...

Malattie cardiache - quando il sesso fa bene al cuore : Il sesso fa bene al cuore ed è la migliore medicina contro le Malattie cardiache. L’attività sessuale infatti ha moltissimi effetti benefici sul muscolo cardiaco, come dimostra una recente ricerca diffusa dai medici della Federazione francese di Cardiologia, secondo cui l’attività sessuale sarebbe un elisir di lunga vita. Si tratta solo dell’ennesima ricerca che mette in luce il potere positivo del sesso sul nostro ...

Malattie rare : verso la terapia genica prenatale per la patologia di Gaucher : Una malattia neurodegenerativa a insorgenza precoce, e fatale, può essere prevenuta già nel pancione, grazie a una nuova terapia genica. Lo spiega un articolo pubblicato online su ‘Nature Medicine’. Lo studio è stato condotto sui topi. La malattia di Gaucher è ereditaria e provoca ingrossamento del fegato e della milza, fragilità ossea e dolore, anemia, affaticamento e suscettibilità alle ecchimosi. Questi sintomi, spiegano i ...

Aerie : scelte modelle con disabilità o Malattie croniche per la campagna pubblicitaria : Valorizzare le diversita' e non nascondere i corpi di chi convive con una disabilita' o una malattia: questo è il messaggio che intende lanciare la prossima campagna pubblicitaria della linea Aerie, specializzata in abbigliamento intimo. Grande è stata la partecipazione al contest proposto dall'azienda, così come grande è l'entusiasmo che #AerieReal sta riscuotendo. Ogni corpo merita di essere rappresentato Pare che i brand di Moda abbiano ...