Macerata | 23enne fa il bagno nel lago di Fiastra e non riemerge

ilmessaggero

: Una ragazza di 23 anni ha speronato per ben due volte l'auto della polizia, poi ha preso a calci e pugni gli agenti… - Lindiscreto : Una ragazza di 23 anni ha speronato per ben due volte l'auto della polizia, poi ha preso a calci e pugni gli agenti… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Ansia aldi, in provincia di, dove dalle 15:30 sono in corso ricerche di un giovane di 23 anni originario di Moie, Ancona, scomparso nel nulla dopo essersi immerso per fare il ...