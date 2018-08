L' ultimo abbraccio a Mohammed | ' Adesso sei pronto per andare | ci rivedremo - Diario

Lultimo abbraccio di una 15enne al fidanzato : la foto commuove il web : Gli è stato accanto fino alla fine, non l'ha lasciato solo un attimo, da quando è stato ripescato dalla guardia costiera gallese e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Lei Stephanie Ray, di ...

L'ultimo abbraccio di una 15enne al fidanzato : la foto commuove il web : Gli è stato accanto fino alla fine, non l'ha lasciato solo un attimo, da quando è stato ripescato dalla guardia costiera gallese e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Lei Stephanie Ray, di 15 anni, di abbandonare il suo suo fidanzato Blake Ward di 16 non ci pensava affatto. E così è stata lì sul suo letto abbracciata a lui fino alla fine, fino a quando i medici hanno staccato la spina ai macchinari che lo tenevano in vita. Troppe ...

L’ultimo abbraccio alle figlie di Jarrod Lyle - campione di golf e malato terminale : L'uomo ha immortalato l'ultimo abbraccio alle figlie e pubblicato lo scatto sui social network. Presto verrà accompagnato a casa, dove trascorrerà i suoi ultimi giorni di vita.Continua a leggere