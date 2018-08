Ludovica Valli e Corona avvistati insieme | parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Fabrizio Corona e Ludovica Valli : bomba gossip - li hanno beccati insieme. Lei risponde così : È un Fabrizio Corona a cuore aperto quello che si racconta al settimanale ‘Visto’. Nell’ultimo numero uscito in edicola, l’ex re dei paparazzi parla con gioia dell’opportunità di poter trascorrere qualche giorno di vacanza con il figlio Carlos. Insieme a loro anche l’ex moglie Nina Moric: per amore del primogenito i due hanno messo da parte i dissapori. E, come spiega Fabrizio, il momento è davvero ...

Fabrizio Corona e Ludovica Valli stanno insieme?/ Video - braci e abbracci in discoteca ma... : Ogni volta che Fabrizio Corona viene avvistato con una donna viene dato per fidanzato e questa volta è il turno dell'ex tronista di Uomini e donne (ed ex di Mattia Briga) Ludovica Valli...(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:59:00 GMT)

Corona volta pagina : baci e abbracci con Ludovica Valli : Chi pensava che Fabrizio Corona stesse recuperando la sua storia d'amore con Nina Moric deve assolutamente ricredersi.È vero, i due sono tornati a frequentarsi. Ma solo per il bene del figlio Carlos. Non sono più una coppia, nonostante entrambi sembrano essere single. Sembrano appunto, perché forse Fabrizio Corona non lo è. L'ex re dei paparazzi, infatti, ieri sera è stato pizzicato in discoteca con una ragazza bellissima, nota al mondo dello ...

Fabrizio Corona e Ludovica Valli insieme - spunta il video bomba : le immagini "rubate" in discoteca : Archiviata la love story con Silvia Provvedi, l'ex re dei paparazzi non smette di alimentare pettegolezzi. L'ultima...

UOMINI E DONNE/ Ludovica Valli ha ritrovato l'amore? Ecco con chi! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Beatrice Valli e Marco Fantini sempre più innamorati: si avvicinano le nozze? Intanto lei risponde alle critiche dei follower(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Uomini e donne - l'ex fidanzato di Ludovica Valli : "Paranoica". Lei : "Lo porto in tribunale" : Dopo quelle recenti sui social, una nuova polemica vede coinvolta Ludovica Valli.L’ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha risposto alle forti dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato, Alberto Spampinato. Intervistato da ilvicolodellenews.it, il giovane aveva definito Ludovica una persona con "molti sbalzi d’umore": prosegui la letturaUomini e donne, l'ex fidanzato di Ludovica Valli: "Paranoica". Lei: "Lo porto in tribunale" ...

“E adesso andremo dal giudice”. Ludovica Valli : l’annuncio choc. Tramite il suo profilo Instagram sfoga tutta la sua rabbia contro l’ex : E alla fine anche Ludovica Valli perde le staffe e esplode su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui si difende a denti stretti su quanto dichiarato da un suo ex. Sono volati insulti, parole grosse, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne è sul piede di guerra, pronta per le vie legali, come annunciato da lei stessa. Ma cosa è accaduto? Qual è stata la miccia che ha innescato la rabbia incandescente della Valli? ...

Alberto Spampinato - ex di Ludovica Valli/ “Vive ancora dentro Uomini e Donne” - lei legge e minaccia vie legali" : Alberto Spampinato, ex di Ludovica Valli, racconta del rapporto con la fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne. Le parole la feriscono e lei risponde: "Ho già parlato con i miei legali"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Ludovica Valli pronta a vie legali : bufera con l’ex e rabbia - il fatto : Ludovica Valli di Uomini e Donne esplode su Instagram: “Non sono come mi ha descritto il mio ex”. L’ex tronista pronta per le vie legali dopo quanto successo nelle ultime ore Ludovica Valli esplode su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui si difende a denti stretti su quanto dichiarato da un suo ex. […] L'articolo Ludovica Valli pronta a vie legali: bufera con l’ex e rabbia, il fatto proviene da Gossip ...

Ludovica Valli su Instagram : "Criticate le mie gambe? Vorrei vedere le vostre..." : Ludovica Valli attraverso alcune Instagram Stories ha risposto alle critiche che alcune utenti social le hanno rivolto per alcune fotografie pubblicate nelle quali mostrava le sue gambe. L'ex tronista di Uomini e donne ha perso le staffe e ha replicato così:Io sarei proprio curiosa di vedere tutte le vostre gambe. Sapete qual è il problema? Le gambe si possono migliorare, la testa e il cervello no. Ascoltatevi una canzone; è domenica, ...

Ludovica Valli / Sbotta contro le critiche di una hater : "Le gambe si possono migliorare - il cervello no" : LUDOVICA VALLI Sbotta contro le critiche di una utente del suo profilo Instagram, che non aveva gradito la foto delle sue gambe. E non gliele manda a dire...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:39:00 GMT)

Uomini e Donne Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico - duro sfogo : “Schifo… basta - basta - basta” : Uomini e Donne, Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico, duro sfogo: “Non rompete i cog…. è uno schifo… basta, basta, basta. La gente è cattivissima” Ludovica Valli perde la pazienza e snocciola una serie di Instagram Stories di fuoco. Ad accendere la miccia che ha portato al lungo e pesante sfogo ci hanno pensato […] L'articolo Uomini e Donne Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico, duro ...

Uomini e Donne/ Ludovica Valli furiosa sui social : “Adesso avete rotto” (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: accusata di aver fatto delle preferenze fra i suoi tre nipoti, Ludovica Valli ha risposto alle critiche sui social…(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Ludovica Valli torna sui nipoti : “Marco e Bea hanno fatto una scelta” : Uomini e Donne, Ludovica Valli torna a parlare dei nipotini e svela la decisione che hanno preso la sorella e il compagno: “Marco e Beatrice hanno fatto una scelta, fine!” Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, nella giornata di ieri si è lasciata andare a uno sfogo social, dopo che su Instagram diversi […] L'articolo Ludovica Valli torna sui nipoti: “Marco e Bea hanno fatto una scelta” proviene da Gossip e ...