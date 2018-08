Locri | il reparto d’ortopedia è chiuso per mancanza di medici Il sindaco | “Non fatevi

fanpage

: Locri. Nota stampa di Azione Identitaria Calabria sulla chiusura del reparto di ortopedia - corrierelocride : Locri. Nota stampa di Azione Identitaria Calabria sulla chiusura del reparto di ortopedia - italianaradio1 : AZIONE IDENTITARIA “La chiusura del reparto ospedaliero di Ortopedia a Locri è l’ennesima mortificazione per i citt… - italianaradio1 : R. & P. Dopo la mancanza dell’anestesista che ha ritardato un intervento ortopedico su una paziente anziana, dopo l… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Non ci sonosufficienti per coprire i turni: ildi ortopedia dell'ospedale dida venerdì 10 agosto. Illo annuncia con un post ironico: "Per evitare ulteriore disagio, siete tutti invitati a muovervi con enorme prudenza al fine di prevenire fratture o altre patologie che necessitino di cure ortopediche".