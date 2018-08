Locarno | A Land Imagined vince il Pardo

Locarno 2018 - tutti i premi : Pardo d'Oro a A LAND IMAGINED : Il Festival di Locarno ha attribuito i premi dell'edizione 2018 , che verranno consegnati nella cerimonia di chiusura di stasera, 11 agosto, in Piazza Grande. Il Pardo d'Oro va a A LAND IMAGINED del regista di Singapore Yeo Siew Hua. Di seguito, tutti i vincitori del Concorso internazionale e delle altre sezioni.

"M" di Yolande Zauberman in concorso a Locarno : Pur se il titolo M strizza l'occhio al capolavoro di Fritz Lang, la M del denso documentario di Yolande Zauberman, in concorso a Locarno, sta per il protagonista Menahem Lang, attore e interprete di ...